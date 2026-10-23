Уралсиб вошел в топ-10 банков России по числу офисов и охвату регионов
51 регион и 8 федеральных округов: Уралсиб вошел в топ-10 по филиальной сети
Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга российских банков по количеству офисов и региональному охвату. Исследование подготовил портал Brobank.ru, проанализировав данные на 22 сентября. Кроме того, Уралсиб попал в топ-5 банков, которые с начала года сильнее всего увеличили свое присутствие в регионах.
Рейтинг составили на основе данных о структурных подразделениях кредитных организаций с сайта Банка России. Эксперты портала изучили эти сведения и в итоговом ранжировании учли количество офисов и регионов, где присутствует банк, а также динамику числа офисов — сравнили показатели с 12 января по 22 сентября. Дополнительным критерием для ранжирования, если у банков совпадало количество офисов и регионов, стал объем активов на 1 июля.
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Уралсиб продолжает активно развивать офисную сеть и расширять географию. В регионах открываются новые отделения и обновляются действующие, точки обслуживания переносят в более удобные для клиентов места, улучшаются форматы обслуживания и клиентский опыт. Сегодня региональная сеть Уралсиба представлена в 8 федеральных округах и 51 регионе страны.
Как писали Юга.ру, эксперты признали вклад «Доход» Уралсиба лучшим среди годовых предложений.
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