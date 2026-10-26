В Ростове-на-Дону для школьников и студентов провели хакатон по технологическому предпринимательству

В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону состоялся хакатон по технологическому предпринимательству для школьников и студентов колледжей. Организаторами хакатона выступили региональное отделение Движения Первых Ростовской области и Ростовское отделение Сбербанка.

Участниками мероприятия стали 120 человек: они объединились в 30 команд и распределились по пяти тематическим бюро, названным в честь выдающихся российских ученых и изобретателей. Каждое бюро работало над отдельным технологическим кейсом. В течение дня команды разрабатывали технические решения, консультировались с экспертами в области изобретательства и предпринимательства и готовили проекты к защите. На заключительном этапе команды представили свои разработки экспертам.

Подготовиться к решению задач ребятам помогли TED-лекции по изобретательству и предпринимательству. В рамках изобретательского трека они освоили метод «5 почему», познакомились с упрощенными принципами теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и подходами к совершенствованию существующих решений. Предпринимательский трек был посвящен анализу рынка: участники рассмотрели особенности сегментов B2C, B2B и B2G и изучили существующие аналоги.