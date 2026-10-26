В Ростове-на-Дону для школьников и студентов провели хакатон по технологическому предпринимательству

Ростовская область

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  • © Фото Движения Первых Ростовской области, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Движения Первых Ростовской области, предоставлено пресс-службой Сбера

Мероприятие объединило ребят, интересующихся предпринимательством, наукой, инженерией и изобретательством

В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону состоялся хакатон по технологическому предпринимательству для школьников и студентов колледжей. Организаторами хакатона выступили региональное отделение Движения Первых Ростовской области и Ростовское отделение Сбербанка.

Участниками мероприятия стали 120 человек: они объединились в 30 команд и распределились по пяти тематическим бюро, названным в честь выдающихся российских ученых и изобретателей. Каждое бюро работало над отдельным технологическим кейсом. В течение дня команды разрабатывали технические решения, консультировались с экспертами в области изобретательства и предпринимательства и готовили проекты к защите. На заключительном этапе команды представили свои разработки экспертам.

Подготовиться к решению задач ребятам помогли TED-лекции по изобретательству и предпринимательству. В рамках изобретательского трека они освоили метод «5 почему», познакомились с упрощенными принципами теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и подходами к совершенствованию существующих решений. Предпринимательский трек был посвящен анализу рынка: участники рассмотрели особенности сегментов B2C, B2B и B2G и изучили существующие аналоги.

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Лучшими командами в пяти тематических бюро стали:

  • Бюро Ломоносова — «РКТМ», Ростов-на-Дону,
  • Бюро Вавилова — «12 меридиан», Таганрог,
  • Бюро Попова — «Первые с делом», Песчанокопский район,
  • Бюро Циолковского — «Предприниматели — 10», Аксай,
  • Бюро Королёва — «Первые в деле», Аксайский район.

Победители получили брендированные наборы для проведения экспериментов от партнеров. Им также предложили продолжить работу над проектами при поддержке акселератора Сбера.

«Такой опыт помог ребятам раскрыть свой потенциал и увидеть перспективы профессионального развития. Подобные мероприятия расширяют образовательные и профориентационные возможности для молодежи и поддерживают первые шаги ребят в технологическом предпринимательстве», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Ростовской области Елена Кудинова.

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, финансовая грамотность — лишь первый шаг, вслед за которым идет умение превращать идеи в проекты: «В этой сфере у Сбера накоплено много опыта и экспертизы, поэтому мы рады поддерживать такие площадки, как хакатон по предпринимательству. Здесь ребята на практике могут убедиться, что независимо от возраста можно создавать решения, которые интересны рынку и востребованы у реальных заказчиков».

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Бизнес-сообщество Образование Ростов-на-Дону Сбербанк Студенты Школьники

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