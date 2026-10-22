Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга программ рефинансирования

В ходе исследования аналитики портала оценивали целый ряд параметров. В первую очередь учитывались ставки по рефинансированию и их диапазон, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей.

Банк Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших программ рефинансирования, подготовленном порталом Выберу.ру. Эксперты изучили продукты российских банков, входящих в топ-100 по размеру кредитных портфелей по состоянию на 1 сентября, и отобрали самые выгодные предложения.

Кроме того, в расчет брались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возможность возврата процентов, требования к страхованию, льготы для разных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других критериев.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями рефинансирования кредитов можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8 800 250-57-57.

Напомним, банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 9 месяцев 2026 года — до 32,3 млрд рублей.