Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга программ рефинансирования

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Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Выберу.ру назвал лучшие программы рефинансирования: Уралсиб — в числе лидеров

Банк Уралсиб занял второе место в рейтинге лучших программ рефинансирования, подготовленном порталом Выберу.ру. Эксперты изучили продукты российских банков, входящих в топ-100 по размеру кредитных портфелей по состоянию на 1 сентября, и отобрали самые выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала оценивали целый ряд параметров. В первую очередь учитывались ставки по рефинансированию и их диапазон, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей.

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Кроме того, в расчет брались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возможность возврата процентов, требования к страхованию, льготы для разных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других критериев.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями рефинансирования кредитов можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8 800 250-57-57.

Напомним, банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 9 месяцев 2026 года — до 32,3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба занял первое место в рейтинге долгосрочных вкладов.

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