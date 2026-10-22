Авито: спрос на ремонт вырос на 24%, а стройка смещается из столиц в регионы

Авито подвел первые итоги года на рынке строительства и ремонта городской и загородной недвижимости. Цифрами и главными трендами представители платформы поделились на отраслевой конференции «Все для стройки бизнеса».

По данным Авито, спрос на ремонтные работы по итогам сентября вырос на 24% за год, а на строительные — на 15%. Треть продавцов стройматериалов на площадке — это профессиональные участники рынка, а доля покупателей-бизнесов составляет 11%.

Спрос на ремонт никуда не делся, но рынок переходит в новый этап. Он подстраивается под общие экономические тренды и то, как меняется поведение покупателей.

«Рынок ремонта и стройки с точки зрения потребителя переходит от глобальных проектов к модернизации. Спрос перетекает из сегмента ремонта вводимых площадей в сектор планового ремонта уже имеющейся недвижимости. По данным Авито Услуг, общий спрос на ремонтные работы за год вырос на 24%. Мы видим, что заказчики услуг фокусируются в основном не на «глобальных проектах», а на создании комфорта здесь и сейчас в уже имеющемся жилье. Как результат, наибольший рост спроса демонстрируют именно «поддерживающие» и точечные услуги. Кроме того, на рынке недвижимости постепенно растет и спрос на «вторичку». И даже, если покупатели выбирают для себя относительно новое жилье от собственника, в дальнейшем они все равно адаптируют его под себя», — прокомментировала руководитель бизнес-направления «Ремонт и стройка» в Авито Услугах Светлана Филимонова.

Если смотреть на отдельные виды работ, то по динамике спроса за сентябрь лидируют ремонт полов (+62% за год), укладка плитки (+37%), ремонт окон (+28%), покраска стен (+25%), поклейка обоев (+8%) и перетяжка мебели (+8%).