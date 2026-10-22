Авито: спрос на ремонт вырос на 24%, а стройка смещается из столиц в регионы
Авито представил изменения спроса на рынке ремонта и стройки на отраслевой конференции
Авито подвел первые итоги года на рынке строительства и ремонта городской и загородной недвижимости. Цифрами и главными трендами представители платформы поделились на отраслевой конференции «Все для стройки бизнеса».
По данным Авито, спрос на ремонтные работы по итогам сентября вырос на 24% за год, а на строительные — на 15%. Треть продавцов стройматериалов на площадке — это профессиональные участники рынка, а доля покупателей-бизнесов составляет 11%.
Спрос на ремонт никуда не делся, но рынок переходит в новый этап. Он подстраивается под общие экономические тренды и то, как меняется поведение покупателей.
«Рынок ремонта и стройки с точки зрения потребителя переходит от глобальных проектов к модернизации. Спрос перетекает из сегмента ремонта вводимых площадей в сектор планового ремонта уже имеющейся недвижимости. По данным Авито Услуг, общий спрос на ремонтные работы за год вырос на 24%. Мы видим, что заказчики услуг фокусируются в основном не на «глобальных проектах», а на создании комфорта здесь и сейчас в уже имеющемся жилье. Как результат, наибольший рост спроса демонстрируют именно «поддерживающие» и точечные услуги. Кроме того, на рынке недвижимости постепенно растет и спрос на «вторичку». И даже, если покупатели выбирают для себя относительно новое жилье от собственника, в дальнейшем они все равно адаптируют его под себя», — прокомментировала руководитель бизнес-направления «Ремонт и стройка» в Авито Услугах Светлана Филимонова.
Если смотреть на отдельные виды работ, то по динамике спроса за сентябрь лидируют ремонт полов (+62% за год), укладка плитки (+37%), ремонт окон (+28%), покраска стен (+25%), поклейка обоев (+8%) и перетяжка мебели (+8%).
Еще один тренд связан с географией. Как показывают аналитические данные Авито Товаров, чем меньше населенный пункт, тем быстрее там растут покупки для ремонта и стройки. Спрос постепенно смещается от столиц и крупных городов в регионы. При этом рынок становится все более профессиональным: треть продавцов на площадке — это бизнес, который обеспечивает доступность товаров и ассортимент даже в удаленных местах.
«Спрос на товары для ремонта и стройки на Авито продолжает расти даже в период сжатия отрасли. За строительный сезон — в период с марта по сентябрь — количество сделок по продаже стройматериалов увеличилось на 7%, а оборот — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос перетекает в плановый ремонт, а география смещается в малые города, где рост достигает 15%. Мы видим, что современный покупатель — это практичный человек, который ценит прозрачность и время. Отвечая на этот запрос и развивая B2B-сегмент, мы создаем ту самую инфраструктуру, которая помогает бизнесу находить своего клиента в любом регионе», — отметил руководитель бизнес-направления «Товары для дома и строительства» в Авито Товарах Никита Захаров.
На конференции представители отрасли отметили еще одну важную вещь. На рынке загородной недвижимости наметился переход из фазы активного строительства в фазу эксплуатации. За последние годы построили очень много частных домов, и теперь спрос формируют не только новые проекты, но и обслуживание уже готовых объектов.
Аналитика Авито Услуг показывает, что заказчики вместо одного долгого проекта все чаще выбирают несколько сезонных и технических работ в течение года. Общий рост спроса на услуги в направлении ИЖС составил 15% за год (сентябрь 2026 к сентябрю 2025). При этом заметно выросли и отдельные категории: ремонт водосточных систем (+66% за год), тепловизорное обследование дома (+59%), ремонт трещин в доме (+54%), монтаж фасадов (+25%), строительство террас (+15%) и другие.
Спикеры конференции считают, что в 2027 году эти тенденции только продолжат развиваться. Есть потенциал и у более локальных трендов. Один из них — поиск товаров и услуг по рекомендациям соседей. Отвечая на этот запрос, Авито начал тестировать «Авито Соседи» — пространство, где потребности пользователя закрываются через общение и обратную связь от соседей. Продукт заменяет вопросы и просьбы посоветовать специалиста в домовых чатах или районных группах в соцсетях. Он помогает выбрать мастера, которому доверяют ваши соседи. Тестовая версия уже доступна 5 млн пользователей платформы по всей России, у которых указан адрес в профиле.
Как писали Юга.ру, на Авито стал доступен сервис отправки посылок с выбором службы доставки, сравнением стоимости и оформлением в «одном окне».