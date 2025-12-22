На экс-мэра Ростова-на-Дону завели два уголовных дела. Его подозревают в получении взятки и превышении полномочий

Правоохранители полагают, что схема, в которой фигурирует Логвиненко, была связана с заключением муниципального контракта на оказание охранных услуг. По версии следствия, общая сумма полученных бывшим мэром взяток через посредничество одного из его подчиненных составила 13 млн рублей.

22 декабря ТАСС сообщило , что бывшему градоначальнику Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко предъявлено новое обвинение. Следственными органами возбуждено дополнительное уголовное дело, на этот раз — о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Алексея Логвиненко задержали 24 октября. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в 2020 году, занимая пост главы администрации Ростова-на-Дону, Логвиненко взял кредит в коммерческом банке с нарушением норм бюджетного законодательства. Эти действия, по данным следствия, причинили ущерб городской казне на сумму свыше 47 млн рублей. На предварительных допросах бывший чиновник свою вину не признал.

Суд избрал для Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО для предотвращения давления на свидетелей и бывших коллег. Кроме того, одним из аргументов для заключения под стражу стали данные о том, что на 29 октября у него были забронированы билеты Дубай.

Логвиненко назначили на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года. В 2021-м года депутаты продлили его полномочия. 28 января 2025 года городская дума приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.