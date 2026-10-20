Спрос вырос на треть. Жители Ростовской области оформили 63 тыс. карт для школьников

С наступлением нового учебного года в Ростовской области традиционно усиливается интерес к детским банковским картам. Сегодня это не только удобный способ хранить карманные деньги, но и действенный инструмент повышения финансовой грамотности, а также средство контроля расходов со стороны родителей. За период с января по сентябрь жители Ростовской области оформили в Сбере более 63 тыс. детских банковских карт — на 33% больше, чем годом ранее.

«Мы видим, что финансовое воспитание становится неотъемлемой частью взросления детей. Сегодня родители стремятся дать детям не просто деньги, а инструмент для управления ими. С детской картой ребенок может не только оплачивать покупки, но и в игровой форме познавать мир финансов, делать первые накопления, анализировать траты. В текущем году мы выдали уже более 63 тысяч таких карт в Ростовской области. За год спрос на детские карты на Дону вырос на треть, а пиковые оформления традиционно приходятся на начало учебного года. Современные школьники хотят чувствовать себя самостоятельными, и банковская карта с родительским контролем — это идеальный баланс между свободой ребенка и спокойствием взрослых. Мы рады, что помогаем семьям выстраивать здоровые финансовые привычки с раннего возраста», — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Интерес к детским картам в регионе предсказуемо подогревается каждым сентябрем. Однако нынешний рост выходит за рамки сезонного всплеска: если прежде жители области оформляли около 5,2 тысячи карт в месяц, то теперь этот показатель держится на уровне 7 тысяч. Сентябрь и вовсе поставил рекорд — 9,6 тысячи оформлений за один месяц.

Причина — в изменении самой модели семейного потребления. Согласно исследованию Сбер2В Аналитики, проведенному летом, дети, родившиеся после 2010 года (так называемое «поколение Альфа»), перестали быть пассивными наблюдателями: их мнение учитывается при выборе одежды и обуви в 72% случаев, продуктов и напитков — в 68%, школьных товаров — в 64%. Единственная сфера, где взрослые пока сохраняют решающий голос, — техника и гаджеты: здесь 39% покупок совершается без участия ребенка. Впрочем, и в этой категории больше половины решений (54%) все же обсуждается с детьми.