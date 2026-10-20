Спрос вырос на треть. Жители Ростовской области оформили 63 тыс. карт для школьников
В Ростовской области спрос на детские банковские карты вырос на треть
С наступлением нового учебного года в Ростовской области традиционно усиливается интерес к детским банковским картам. Сегодня это не только удобный способ хранить карманные деньги, но и действенный инструмент повышения финансовой грамотности, а также средство контроля расходов со стороны родителей. За период с января по сентябрь жители Ростовской области оформили в Сбере более 63 тыс. детских банковских карт — на 33% больше, чем годом ранее.
«Мы видим, что финансовое воспитание становится неотъемлемой частью взросления детей. Сегодня родители стремятся дать детям не просто деньги, а инструмент для управления ими. С детской картой ребенок может не только оплачивать покупки, но и в игровой форме познавать мир финансов, делать первые накопления, анализировать траты. В текущем году мы выдали уже более 63 тысяч таких карт в Ростовской области. За год спрос на детские карты на Дону вырос на треть, а пиковые оформления традиционно приходятся на начало учебного года. Современные школьники хотят чувствовать себя самостоятельными, и банковская карта с родительским контролем — это идеальный баланс между свободой ребенка и спокойствием взрослых. Мы рады, что помогаем семьям выстраивать здоровые финансовые привычки с раннего возраста», — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Интерес к детским картам в регионе предсказуемо подогревается каждым сентябрем. Однако нынешний рост выходит за рамки сезонного всплеска: если прежде жители области оформляли около 5,2 тысячи карт в месяц, то теперь этот показатель держится на уровне 7 тысяч. Сентябрь и вовсе поставил рекорд — 9,6 тысячи оформлений за один месяц.
Причина — в изменении самой модели семейного потребления. Согласно исследованию Сбер2В Аналитики, проведенному летом, дети, родившиеся после 2010 года (так называемое «поколение Альфа»), перестали быть пассивными наблюдателями: их мнение учитывается при выборе одежды и обуви в 72% случаев, продуктов и напитков — в 68%, школьных товаров — в 64%. Единственная сфера, где взрослые пока сохраняют решающий голос, — техника и гаджеты: здесь 39% покупок совершается без участия ребенка. Впрочем, и в этой категории больше половины решений (54%) все же обсуждается с детьми.
Детская карта дает школьнику возможность безопасно оплачивать обеды в столовой, покупки канцелярии в магазинах или проезд в транспорте. Родители, в свою очередь, могут устанавливать лимиты трат, получать уведомления о каждой операции и вовремя пополнять баланс онлайн.
Максимальную самостоятельность подрастающее поколение демонстрирует в цифровой среде. Развлечения и подписки — включая стриминги и игры — 33% детей выбирают сами, еще 47% делают это совместно с родителями. А в сегменте игрушек вовлеченность ребенка достигает 95%.
Детская карта выполняет сразу две задачи. Для школьника это удобный платежный инструмент: обеды в столовой, канцелярия, проезд. Для родителей — рычаг контроля: лимиты, уведомления по каждой операции, возможность пополнить баланс онлайн.
Собственные деньги есть у 86% детей 7–14 лет. В месяц они в среднем располагают суммой от 1000 до 2499 рублей. Источники дохода распределяются так: карманные от родителей (71%), подарки к праздникам (52%), вознаграждение за успехи в учебе или спорте (28%).
Особенно заметен сдвиг в старшей возрастной группе. Среди подростков 13–14 лет личной картой пользуется 36% опрошенных, а среди девочек этого возраста показатель достигает 70%. Иными словами, старшая часть «поколения Альфа» уже полноценно включена в платежный рынок. При этом родители сохраняют контроль: 36% регулярно обсуждают с детьми правила покупок, 29% устанавливают лимиты по картам, 19% требуют согласования каждого заказа.
Исследование Сбер2В Аналитики проводилось летом 2026 года по всей России. В опросе приняли участие 1029 респондентов: дети в возрасте 7–14 лет и их родители. Выборка охватила три возрастные группы (7–9, 10–12 и 13–14 лет) с разбивкой по полу.
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