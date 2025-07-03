Ольга Бузова впервые побывала в парке «Краснодар» и оценила локацию

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Бузова»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Бузова»

Ольга Бузова поделилась кадрами из парка «Краснодар»

2 июля Ольга Бузова поделилась впечатлениями от посещения парка «Краснодар». Певица и актриса отметила, что побывала в известной на всю страну локации впервые.

«Наконец-то меня друзья привезли в парк. Как красиво, просто нереально. Очень большой парк, огромная территория — 50 гектаров. Фонтан «Инфинити» классный», — рассказала Бузова.

Шезлонги на вершине холма:

Также артистку впечатлил Японский сад в парке «Краснодар».

Ольга Бузова гастролирует по югу России со спектаклем «Мужчина нарасхват». Ранее она посетила Ставрополь и Сочи. А в Краснодаре Бузова выступала в ДК Железнодорожников.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара открылся первый на юге России типрессо-бар — «Каппу Ча». 

Краснодар парк «Краснодар» Парки

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Ольга Бузова впервые побывала в парке «Краснодар» и оценила локацию
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