Ольга Бузова впервые побывала в парке «Краснодар» и оценила локацию

2 июля Ольга Бузова поделилась впечатлениями от посещения парка «Краснодар». Певица и актриса отметила, что побывала в известной на всю страну локации впервые.

«Наконец-то меня друзья привезли в парк. Как красиво, просто нереально. Очень большой парк, огромная территория — 50 гектаров. Фонтан «Инфинити» классный», — рассказала Бузова.