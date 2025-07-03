Ольга Бузова впервые побывала в парке «Краснодар» и оценила локацию
Ольга Бузова поделилась кадрами из парка «Краснодар»
2 июля Ольга Бузова поделилась впечатлениями от посещения парка «Краснодар». Певица и актриса отметила, что побывала в известной на всю страну локации впервые.
«Наконец-то меня друзья привезли в парк. Как красиво, просто нереально. Очень большой парк, огромная территория — 50 гектаров. Фонтан «Инфинити» классный», — рассказала Бузова.
Шезлонги на вершине холма:
Также артистку впечатлил Японский сад в парке «Краснодар».
Ольга Бузова гастролирует по югу России со спектаклем «Мужчина нарасхват». Ранее она посетила Ставрополь и Сочи. А в Краснодаре Бузова выступала в ДК Железнодорожников.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара открылся первый на юге России типрессо-бар — «Каппу Ча».