Мэрия Сочи оценила ход строительства ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО
Работы на стройплощадке одного из самых масштабных проектов в Сочи* идут по графику
На строительной площадке ЖК «Светский лес» прошло выездное совещание представителей администрации Сочи. В нем приняли участие первый вице-мэр Евгений Чеботарев, вице-мэр Георгий Иващенко, директор проекта «Светский лес» Денис Инаятов, а также руководители профильных городских ведомств. На встрече обсудили темпы строительства, сроки реализации и развитие социальной инфраструктуры комплекса.
ЖК «Светский лес» включает четыре дома бизнес-класса высотой от 11 до 20 этажей. Проект расположен в окружении реликтового леса и учитывает природный ландшафт: из 95% квартир открываются виды на реку, горы и панораму центра Сочи.
Сейчас на территории комплекса идут строительные работы. Первый дом возведен до пятого этажа, второй — до девятого, третий — до четырнадцатого. В самом большом четвертом доме полностью завершен монолитный каркас, выполнено остекление, в активной фазе фасадные работы и устройство внутренних сетей.
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Участники совещания рассмотрели вопросы инженерного обеспечения территории и взаимодействия с городскими службами. Особое внимание уделили качеству работ, соблюдению сроков, развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
Проект «Светский лес» возводится по договору КРТ на участке площадью 23 га. Помимо жилья здесь появится школа на 1510 учеников, детский сад на 510 мест, собственная прогулочная набережная протяженностью 1,2 км и новая дорога.
Отдельное внимание в проекте уделено импортозамещению строительных ресурсов, а также качеству эксплуатации домов. В «Светском лесу» предусмотрены энергоэффективные инженерные сети и цифровая инфраструктура.
По итогам встречи представители администрации отметили, что строительство «Светского леса» идет по графику. Девелопер ТОЧНО последовательно ведет работы в жилых корпусах и одновременно развивает инфраструктуру будущего квартала.
Напомним, что в 2026 году «Светский лес» стал лидером по объему сделок среди строящихся ЖК Сочи. Планируется, что первые резиденты получат ключи в 2028 году.
*По данным портала ЕРЗ.РФ на 1 октября 2026 года.
Как писали Юга.ру, ЖК «Барса» от ТОЧНО признали жилым комплексом №1 в Новороссийске по потребительским качествам.