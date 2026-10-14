Мэрия Сочи оценила ход строительства ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО

Работы на стройплощадке одного из самых масштабных проектов в Сочи* идут по графику

На строительной площадке ЖК «Светский лес» прошло выездное совещание представителей администрации Сочи. В нем приняли участие первый вице-мэр Евгений Чеботарев, вице-мэр Георгий Иващенко, директор проекта «Светский лес» Денис Инаятов, а также руководители профильных городских ведомств. На встрече обсудили темпы строительства, сроки реализации и развитие социальной инфраструктуры комплекса.

ЖК «Светский лес» включает четыре дома бизнес-класса высотой от 11 до 20 этажей. Проект расположен в окружении реликтового леса и учитывает природный ландшафт: из 95% квартир открываются виды на реку, горы и панораму центра Сочи.

Сейчас на территории комплекса идут строительные работы. Первый дом возведен до пятого этажа, второй — до девятого, третий — до четырнадцатого. В самом большом четвертом доме полностью завершен монолитный каркас, выполнено остекление, в активной фазе фасадные работы и устройство внутренних сетей.