В Автотеке появились отчеты об истории автомобилей, импортированных из Китая

В сервисе онлайн-проверки истории автомобилей Автотека появились зарубежные отчеты с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Для этого достаточно ввести VIN на специальном лендинге. Сейчас пользователям доступны отчеты по машинам из Китая — проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать, так и уже привезенный в Россию.

Самостоятельно получить информацию об автомобиле из КНР может быть непросто: единого открытого реестра в стране нет, а доступ к официальным сервисным записям есть только у владельцев машин. Автотека поможет проверить не только модели китайских брендов, но и любые другие автомобили, которые эксплуатировались на территории страны.

Зарубежный отчет Автотеки формируется на основе данных международных партнеров, в том числе профессиональных участников авторынка, Страхового бюро и Управления дорожного движения КНР. Если в базе есть информация по VIN, она появится в отчете. В российском отчете Автотеки при этом будет соответствующая отметка о наличии зарубежных данных.