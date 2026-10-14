В Автотеке появились отчеты об истории автомобилей, импортированных из Китая
Сервис онлайн-проверки истории автомобилей предоставит пользователям историю эксплуатации импортированных машин
В сервисе онлайн-проверки истории автомобилей Автотека появились зарубежные отчеты с историей эксплуатации автомобилей из других стран. Для этого достаточно ввести VIN на специальном лендинге. Сейчас пользователям доступны отчеты по машинам из Китая — проверить можно как автомобиль, который только планируют импортировать, так и уже привезенный в Россию.
Самостоятельно получить информацию об автомобиле из КНР может быть непросто: единого открытого реестра в стране нет, а доступ к официальным сервисным записям есть только у владельцев машин. Автотека поможет проверить не только модели китайских брендов, но и любые другие автомобили, которые эксплуатировались на территории страны.
Зарубежный отчет Автотеки формируется на основе данных международных партнеров, в том числе профессиональных участников авторынка, Страхового бюро и Управления дорожного движения КНР. Если в базе есть информация по VIN, она появится в отчете. В российском отчете Автотеки при этом будет соответствующая отметка о наличии зарубежных данных.
В зарубежном отчете могут содержаться сведения:
- о ДТП и других происшествиях,
- о количестве владельцев и истории пробега,
- о повреждениях и ремонтах двигателя, кузова и салона,
- о замене подушек безопасности,
- о затоплениях и возгораниях,
- о страховых выплатах, техническом обслуживании и отзывных кампаниях,
- об использовании автомобиля в такси,
- об угоне и розыске.
Зарубежный отчет не включает сведения из российских реестров. Информацию о пробеге и обслуживании в России, ДТП и аварийных аукционах, юридической чистоте, использовании в такси и каршеринге, а также об отзывных кампаниях по-прежнему можно проверить в российском отчете Автотеки.
По словам руководителя направления частных пользователей Авито Авто Андрея Тумкина, структура российского автомобильного рынка заметно меняется, и покупателям важно иметь доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации: «Поэтому мы расширяем географию данных Автотеки. Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран».
По данным Авито Авто, с 2022 года в Россию ввезли около 1,8 млн автомобилей китайского производства — как локальных брендов, так и иностранных. Постепенно они попадают в перепродажу: 20% экземпляров, импортированных в 2022–2023 годах, уже сменили владельца.
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