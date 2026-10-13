Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,2 раза

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам девяти месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года

На 1 октября 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 86,9 млрд рублей. Всего за восемь месяцев текущего года банк выдал займов на покупку машин на сумму 36,4 млрд рублей.

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Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности, условия автокредитования и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными.

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