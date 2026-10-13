Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,2 раза
Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам девяти месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года
На 1 октября 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 86,9 млрд рублей. Всего за восемь месяцев текущего года банк выдал займов на покупку машин на сумму 36,4 млрд рублей.
Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности, условия автокредитования и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными.
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