В 10 локациях Сочи стал доступен 5G-сигнал от МТС

Сейчас в Большом Сочи доступны 10 локаций, где 5G-сигнал ускорил интернет. В первую очередь, это территории Центрального Сочи, в районе жд-вокзала Сириуса, филиала Российского университета дружбы народов и Центрального стадиона, частично — вдоль Курортного проспекта.

МТС запустила стандарт связи пятого поколения в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в Сочи. В сети МТС Краснодарского края это четвертый город, где заработала новая сеть. В сентябре в числе первых российских городов 5G начала работать в Краснодаре, Новороссийске и Анапа.

Поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц ведется на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Сочи стал одним из первых городов России, который объявил о готовности своей сети к запуску 5G еще в середине этого года. Мы провели большую работу: модернизировали более 2000 базовых станций и нарастили пропускную способность транспортной сети. Этот запуск — важный шаг для развития и цифровизации курорта», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек. До 2031 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции.