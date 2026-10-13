Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии для студентов

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии, посвященной развитию стажировок и межрегиональному взаимодействию с работодателями

Мероприятие объединило представителей вуза и 30 компаний для выработки партнерства: от совместного создания образовательных треков до организации практик и последующего трудоустройства.

Конференция стала частью совместной работы по развитию модели «вуз — работодатель», в которой бизнес включается в профессиональную подготовку студентов задолго до выпуска, а практики и стажировки становятся частью единой траектории — от образования и знакомства с профессией до выхода молодого специалиста на рынок труда. 

Проректор Президентской академии Владимир Колодкин подчеркнул, что эпоха, когда работодатель подключался к вузу только на этапе выпуска студентов, уходит в прошлое: «Университет не просто передает знания — он их создает и развивает. Поэтому настоящее партнерство с работодателем возникает, когда компания не только приходит в вуз за готовыми специалистами, но и вместе с вузом участвует в создании тех компетенций, которые будут востребованы завтра».

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На конференции участники обсудили, как синхронизировать процессы внутри университета и компаний, сделать прохождение практик и стажировок более содержательным для студентов и одновременно превратить их в инструмент поиска и подготовки молодых специалистов для работодателей.

«Сегодня взаимодействие бизнеса и университета должно начинаться раньше трудоустройства выпускника. Работодателю важно быть включенным в образовательный процесс, знакомить студентов с реальными задачами и корпоративной средой, давать возможность получать опыт еще во время обучения. Такой постоянный диалог позволяет вузу лучше понимать запрос рынка, студенту — осознанно выбирать профессиональную траекторию, а компании — видеть и развивать потенциальных сотрудников еще до их выхода на рынок труда», — рассказала старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса банка Уралсиб Наталия Степнова.

Президентская академия выстраивает взаимодействие с работодателями на разных этапах подготовки студентов. Совместно с партнерами создаются базовые кафедры и образовательные программы, эксперты компаний участвуют в учебном процессе. Центр карьеры организует практики и стажировки, карьерные консультации, встречи и мастер-классы с работодателями, экскурсии в компании, карьерные форумы и проекты по подбору молодых специалистов. 

Академия готова развивать новые образовательные форматы, кадровые сервисы и цифровые инструменты, которые позволят партнерам активнее участвовать в подготовке будущих сотрудников.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Прибыль» с услугой «Прибыль+».

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