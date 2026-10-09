Краснокнижный черный аист впервые прилетел на «Роза Хутор». Это уникальный случай для горного Сочи

Обычно он выбирает для обитания широкие устья рек и заболоченные низины. «Зажатая» между горами долина Мзымты для него неудобна, поэтому появление аиста в среднегорье — действительно редкое явление.

«Черный аист — очень редкая птица. В отличие от белого, который часто обитает рядом с человеком, он — лесной житель, отшельник». — поясняет орнитолог, кандидат биологических наук Петр Тильба.

На курорте «Роза Хутор» произошло событие, которое местные орнитологи называют незаурядным. Впервые за всю историю наблюдений здесь заметили черного аиста — редкую птицу, занесенную в Красную книгу России. Операторы контактного центра курорта увидели ее на нижней станции канатной дороги «Дафна», расположенной на высоте 1256 метров над уровнем моря.

Популяция черного аиста в России сокращается. По данным специалистов, в стране насчитывается не более 500 гнездящихся пар. Живут эти птицы 15–18 лет и часто возвращаются в одно и то же гнездо для выведения потомства. Пристанища обычно располагаются в кронах старых деревьев на высоте более 10 метров, иногда — на скальных уступах до двух тысяч метров над уровнем моря.

Чёрные аисты — перелетные птицы. Каждую осень они покидают европейскую часть России и отправляются на зимовку в тропические районы Азии и Африки. Свой путь они прокладывают через горные хребты вдоль Черноморского побережья. Орнитолог Петр Тильба предположил, что аист, увидев гладь горного озера, остановился передохнуть и подкормиться. В рацион птицы входят рыба, змеи и лягушки. Специалист призвал не приближаться к аисту, не тревожить его и не пытаться поймать — после отдыха птица самостоятельно продолжит путь.

«Черный аист в основном питается рыбой, змеями, лягушками. Возможно, совершая перелет, он увидел гладь горного озера и остановился передохнуть, подкормиться. Если вы заметили черного аиста, не стоит подходить к нему, тревожить или пытаться поймать, чтобы помочь. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края», — подчеркнул орнитолог.

Помимо появления черного аиста, каждую осень гости «Роза Хутор» становятся свидетелями массового пролета птиц. Они двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и направляются к местам зимовок. Сейчас идет время миграции хищных птиц: над хребтами курорта можно наблюдать змееяда, подорлика и скопу — все эти виды также занесены в Красную книгу. Массовый полет бывает у сипов и грифов, летят жаворонки, трясогузки, грачи. Массовый пролет продлится примерно до конца октября — начала ноября.

«Наблюдать миграцию птиц удобнее всего, поднявшись на Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря. Увидеть птиц можно и невооруженным взглядом, но лучше взять бинокль. В основном птицы летят днем. Особенно активный пролет идет при низкой облачности и в грозовые моменты: птицам нужны восходящие потоки воздуха, которые поднимают их, а дальше они планируют. Массовый пролет продлится примерно до конца октября — начала ноября», — пояснил Петр Тильба.

Всего на территории Горного Причерноморья обитает около 300 видов птиц. «Роза Хутор» вносит вклад в сохранение биоразнообразия региона: в местах, определенных специалистами Сочинского национального парка, установлены искусственные гнездовья, помогающие птицам безопасно выводить потомство. Заботится курорт и о других обитателях леса. На путях миграции копытных животных — оленей, косуль, кабанов — установлены подкормочные станции с кукурузой и солью. В холодные месяцы, когда природных кормов недостаточно, животные восполняют здесь дефицит минералов и витаминов. Благодаря такой поддержке популяция копытных в горных лесах сохраняется в благополучном состоянии и постепенно растет. У подкормочных станций регулярно отмечают не только оленей, косуль, кабанов и серн, но и медведей, шакалов, лис, енотов, барсуков, а однажды была замечена даже рысь.