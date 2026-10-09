Краснокнижный черный аист впервые прилетел на «Роза Хутор». Это уникальный случай для горного Сочи
Краснокнижного черного аиста увидели на высоте 1256 метров на «Роза Хутор»
На курорте «Роза Хутор» произошло событие, которое местные орнитологи называют незаурядным. Впервые за всю историю наблюдений здесь заметили черного аиста — редкую птицу, занесенную в Красную книгу России. Операторы контактного центра курорта увидели ее на нижней станции канатной дороги «Дафна», расположенной на высоте 1256 метров над уровнем моря.
«Черный аист — очень редкая птица. В отличие от белого, который часто обитает рядом с человеком, он — лесной житель, отшельник». — поясняет орнитолог, кандидат биологических наук Петр Тильба.
Обычно он выбирает для обитания широкие устья рек и заболоченные низины. «Зажатая» между горами долина Мзымты для него неудобна, поэтому появление аиста в среднегорье — действительно редкое явление.
Популяция черного аиста в России сокращается. По данным специалистов, в стране насчитывается не более 500 гнездящихся пар. Живут эти птицы 15–18 лет и часто возвращаются в одно и то же гнездо для выведения потомства. Пристанища обычно располагаются в кронах старых деревьев на высоте более 10 метров, иногда — на скальных уступах до двух тысяч метров над уровнем моря.
Чёрные аисты — перелетные птицы. Каждую осень они покидают европейскую часть России и отправляются на зимовку в тропические районы Азии и Африки. Свой путь они прокладывают через горные хребты вдоль Черноморского побережья. Орнитолог Петр Тильба предположил, что аист, увидев гладь горного озера, остановился передохнуть и подкормиться. В рацион птицы входят рыба, змеи и лягушки. Специалист призвал не приближаться к аисту, не тревожить его и не пытаться поймать — после отдыха птица самостоятельно продолжит путь.
«Черный аист в основном питается рыбой, змеями, лягушками. Возможно, совершая перелет, он увидел гладь горного озера и остановился передохнуть, подкормиться. Если вы заметили черного аиста, не стоит подходить к нему, тревожить или пытаться поймать, чтобы помочь. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края», — подчеркнул орнитолог.
Помимо появления черного аиста, каждую осень гости «Роза Хутор» становятся свидетелями массового пролета птиц. Они двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и направляются к местам зимовок. Сейчас идет время миграции хищных птиц: над хребтами курорта можно наблюдать змееяда, подорлика и скопу — все эти виды также занесены в Красную книгу. Массовый полет бывает у сипов и грифов, летят жаворонки, трясогузки, грачи. Массовый пролет продлится примерно до конца октября — начала ноября.
«Наблюдать миграцию птиц удобнее всего, поднявшись на Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря. Увидеть птиц можно и невооруженным взглядом, но лучше взять бинокль. В основном птицы летят днем. Особенно активный пролет идет при низкой облачности и в грозовые моменты: птицам нужны восходящие потоки воздуха, которые поднимают их, а дальше они планируют. Массовый пролет продлится примерно до конца октября — начала ноября», — пояснил Петр Тильба.
Всего на территории Горного Причерноморья обитает около 300 видов птиц. «Роза Хутор» вносит вклад в сохранение биоразнообразия региона: в местах, определенных специалистами Сочинского национального парка, установлены искусственные гнездовья, помогающие птицам безопасно выводить потомство. Заботится курорт и о других обитателях леса. На путях миграции копытных животных — оленей, косуль, кабанов — установлены подкормочные станции с кукурузой и солью. В холодные месяцы, когда природных кормов недостаточно, животные восполняют здесь дефицит минералов и витаминов. Благодаря такой поддержке популяция копытных в горных лесах сохраняется в благополучном состоянии и постепенно растет. У подкормочных станций регулярно отмечают не только оленей, косуль, кабанов и серн, но и медведей, шакалов, лис, енотов, барсуков, а однажды была замечена даже рысь.
Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» запустил проект по предотвращению конфликтов людей и медведей.