Банк Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными в октябре

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 сентября 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга аналитики портала учли: ставки и их диапазон;

максимальную сумму и срок кредитования;

полную стоимость кредита;

размер ежемесячных платежей;

наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;

возврат процентов;

требования к страхованию;

льготы для различных категорий клиентов;

возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу.