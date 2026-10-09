Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными в октябре

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 сентября 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

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При составлении рейтинга аналитики портала учли:

  • ставки и их диапазон;
  • максимальную сумму и срок кредитования;
  • полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;
  • возврат процентов;
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу.

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