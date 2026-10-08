Девелопер ТОЧНО и Точно ДОБРО открыли в КубГТУ образовательное пространство для будущих специалистов

Девелопер ТОЧНО совместно с благотворительным фондом Точно ДОБРО открыл в КубГТУ новое образовательное пространство. Аудитория станет частью факультета экономики, управления и бизнеса и площадкой для подготовки кадров

В открытии приняли участие операционный директор ГК ТОЧНО и выпускник факультета экономики, управления и бизнеса КубГТУ Сергей Радкевич, гендиректор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга, ректор КубГТУ Игорь Лагерев, декан факультета экономики, управления и бизнеса Марина Кротова, а также преподаватели и студенты университета. Девелопер и фонд отремонтировали аудиторию, установили лекционные столы и мультимедийный экран. Проектная мастерская подготовлена для проведения лекций, встреч с экспертами отрасли, практических занятий, разбора кейсов, участия в социальных проектах. Один из ключевых элементов проекта — участие топ-менеджеров ГК ТОЧНО в образовательном процессе. Руководители различных подразделений компании будут выступать в качестве приглашенных спикеров, сопровождать студенческие проекты и делиться опытом при разборе кейсов. Такой формат позволит связать университетскую подготовку с задачами реального бизнеса — от строительства и архитектуры до экономики, современных технологий, дизайна и коммуникаций.

«17 лет назад я сам окончил этот университет. Поэтому сегодня для меня важно уже со стороны бизнеса создавать возможности для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. В первую очередь ТОЧНО инвестирует в людей и команду. Эта аудитория — инвестиция в будущее студентов. Университет дает знания и профессию, которые становятся фундаментом для дальнейшего развития, а задача бизнеса — показать, как они работают в реальности. Мы создадим постоянную площадку для диалога между студентами и профессиональным сообществом», — рассказал операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич. Модель, при которой представители бизнеса становятся участниками образовательного процесса, уже применяется ТОЧНО и Точно ДОБРО — например, по проекту «Строители будущего» при Минстрое РФ эксперты группы компаний работали с участниками по направлениям строительства, архитектуры, экономики, новых технологий, дизайна и связей с общественностью. Отдельным направлением работы в 2027 году станет конкурс социальных проектов для студентов КубГТУ от Точно ДОБРО. Его победители получат финансирование и поддержку при реализации своих инициатив.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Чтобы это пространство обрело новые смыслы, в 2027 году запустим конкурс проектов. Они могут быть и социальными, и бизнесовыми. Мы готовы инвестировать от 50 до 200 тыс. рублей в реализацию студенческих идей. Хотелось бы, чтобы принцип нашего основателя Николая Амосова «строить как для себя» был не просто слоганом в этой аудитории, а принципом, по которому студенты будут учиться, работать и создавать», — прокомментировала директор БФ Точно ДОБРО Марина Нудьга. На встрече объявили конкурс среди студентов КубГТУ — на лучшее название для новой аудитории. Итоги подведут в течение месяца, а автор идеи-победителя получит мерч от создателей проектной мастерской. «Бизнес — это не только про деньги. Это желание изменить мир, сделать его лучше. Самое важное, когда компании приходят в университет и создают такие пространства. Я уверен, что благодаря нашим партнерам, факультету и студентам эта аудитория получит интересное содержание», — отметил ректор КубГТУ Игорь Лагерев. Для ТОЧНО развитие образовательной среды и работа с молодежью — часть стратегии по формированию кадрового потенциала строительной отрасли. Напомним, что весной 2026 года ТОЧНО и КубГТУ подписали соглашение о сотрудничестве, а собственник девелопера — бизнесмен Николай Амосов — провел диалог со студентами.