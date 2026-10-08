Обращение к агентам при продаже жилья в Краснодаре позволяет ускорить сделку в среднем на 39 дней

Аналитики Авито Недвижимость выяснили, что обычно агентствам и маклерам доверяют более дорогие и новые объекты для продажи на вторичном рынке

По данным аналитиков Авито Недвижимости, при продаже вторичного жилья через агентства и частных маклеров россияне выходят на сделку в среднем* на 35 дней быстрее, чем при самостоятельной реализации объекта. Схожий тренд наблюдался, в частности, в Краснодаре, Красноярске, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске. Наиболее выраженная разница отмечалась в Краснодаре: в течение восьми месяцев объявления от агентов и агентств закрывались в среднем на 39 дней быстрее, чем лоты от частных продавцов. В Ростове-на-Дону разница составила до 10 дней. * Рассчитывался средний срок от публикации до закрытия объявления с причиной «продано».

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«Помощь агента обычно связывают с подготовкой документов, проверкой юридической чистоты объекта, общением с покупателями и организацией показов. Однако скорость продажи имеет и экономическое значение. Сегодня около 60% продавцов реализуют жилье, чтобы затем приобрести новое. Для них более ранний выход на сделку позволяет быстрее зафиксировать цену следующего объекта и снижает риск, что за время продажи изменятся условия покупки или подходящий вариант уйдет с рынка», — комментирует управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин.

Причина разницы в сроках продажи заключается в том числе и в усложнении рынка. Профессионалы имеют больше опыта в том, как выгодно представить объект — сделать привлекательные фото и видео, составить описание под целевую аудиторию квартиры, а также правильно настроить продвижение публикаций. В результате просмотров и обращений по объявлениям у агентов заметно больше, чем у частных продавцов. В совокупности на платформе 65% предложений от профессионалов собирают 72% просмотров и 78% обращений. То есть каждое отдельное профессиональное объявление работает эффективнее. В целом за январь-август 2026 года профессиональные участники рынка разместили 71% объявлений о продаже вторичного жилья на Авито Недвижимости. В среднем россияне доверяют профессионалам продажу более дорогого вторичного жилья: средняя стоимость выставленного на Авито Недвижимости лота от собственника составляет 6,1 млн рублей, от маклера или агентства — 7,5 млн рублей. Это характерно как для «новой вторички» — квартир в домах, построенных за последние пять лет, так и для остального вторичного фонда.

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