33 °C в октябре. На Кубани побит температурный рекорд 

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

7 октября в Краснодарском крае температура превысила многолетние значения

7 октября портал «Погода и климат» зафиксировал в Краснодарском крае несколько температурных рекордов. 

В кубанской столице воздух прогрелся до 33 °C. Прежний максимум в этот день был в 2024 году — тогда температура составила 31,9 °C.  Также рекорды зафиксировали в Джубге (33 °C), Туапсе и Белореченске (32 °C). 

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Напомним, кандидат географических наук Юрий Ткаченко рассказал, что теплая погода в крае сохранится до середины октября. Сейчас регион находится под влиянием антициклона: днем воздух нагревается до 25 °C и выше, а ночи становятся прохладнее. 

Как писали Юга.ру, 1 октября на юге России завершился пляжный сезон. Черное и Азовское моря начали быстро остывать.

Белореченский район Краснодар Погода Туапсинский район

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