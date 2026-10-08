33 °C в октябре. На Кубани побит температурный рекорд
7 октября в Краснодарском крае температура превысила многолетние значения
7 октября портал «Погода и климат» зафиксировал в Краснодарском крае несколько температурных рекордов.
В кубанской столице воздух прогрелся до 33 °C. Прежний максимум в этот день был в 2024 году — тогда температура составила 31,9 °C. Также рекорды зафиксировали в Джубге (33 °C), Туапсе и Белореченске (32 °C).
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Напомним, кандидат географических наук Юрий Ткаченко рассказал, что теплая погода в крае сохранится до середины октября. Сейчас регион находится под влиянием антициклона: днем воздух нагревается до 25 °C и выше, а ночи становятся прохладнее.
Как писали Юга.ру, 1 октября на юге России завершился пляжный сезон. Черное и Азовское моря начали быстро остывать.