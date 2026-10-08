33 °C в октябре. На Кубани побит температурный рекорд 

7 октября портал «Погода и климат» зафиксировал в Краснодарском крае несколько температурных рекордов.

В кубанской столице воздух прогрелся до 33 °C. Прежний максимум в этот день был в 2024 году — тогда температура составила 31,9 °C. Также рекорды зафиксировали в Джубге (33 °C), Туапсе и Белореченске (32 °C).