500 песен, 80 финалистов и два гран-при: на Кубани подвели итоги конкурса «Александровская крепость»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Победители получат микроавтобусы от фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В Усть-Лабинске завершился конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость», который ежегодно проводит фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело». В этом году на суд жюри было представлено 500 уникальных казачьих песен из 32 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии.

В финал седьмого сезона вышли 80 коллективов и солистов, по итогам которого жюри присудило 35 призовых мест — большинство из них получили коллективы из Краснодарского края, Волгоградской, Челябинской и Астраханской областей.

  • © Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Обладателями гран-при впервые в истории конкурса названы два участника — коллектив из Забайкальского края «Читинская слобода» и Пашковский городской дом культуры из Краснодара. В качестве главного приза они получат современные микроавтобусы для поездок на гастроли и в этнографические экспедиции.

Читайте также:

«Это был феноменальный конкурс — по соревновательному, художественному уровню ансамблей. Я хочу повторить слова, которые прозвучали на встрече жюри с участниками этого сезона: фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» всколыхнул всю Россию. Это настоящее торжество казачьей культуры», — сказала член жюри «Александровской крепости» Светлана Жиганова.

Объясняя, чем отличается кубанская казачья песня от забайкальской, руководитель «Читинской слободы» Александр Авдеев отметил: «Когда со сцены звучит Сибирь, мы сразу это слышим. У нас климат суровый, холодный, чистый сопрано — редкость. Батя мне говорил: «Не ори, кишки простудишь».

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» проводит конкурс казачьей песни «Александровская крепость», чтобы сохранить музыкальную культуру казачества и поддержать исполнителей, которые занимаются воссозданием аутентичной казачьей песни. На конкурсе участники представляют редкий и уникальный материал, отражающий культуру их малой родины. За семь лет «Александровская крепость» выросла из регионального онлайн-конкурса в крупное мероприятие, посвященное традиционной культуре казачества.

Как писали Юга.ру, краснодарский Театр современного искусства получил «Золотую маску» за спектакль «Контакт».

Вольное дело Казачество Конкурсы Культурное наследие Музыка Олег Дерипаска

Новости

На танкере у берегов Сочи находится 100 тыс. тонн нефти — эколог
В Краснодаре расскажут, как понимать современное искусство
Синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет похолодание
Краснодарцы на среднюю зарплату могут вылечить 13 зубов в месяц — 2ГИС
Альтернативщики Amatory отпразднуют 25-летие концертами на юге России
В Адыгее завели дело на лжереабилитолога после смерти 9-летнего мальчика

Лента новостей

Танкер у берегов Сочи потушили. Попала ли нефть в море?
Сегодня, 12:23
Танкер у берегов Сочи потушили. Попала ли нефть в море?
Отставка мэра Краснодара: повышение в Москву или уход «человека Кондратьева»?
Вчера, 18:40
Отставка мэра Краснодара: повышение в Москву или уход «человека Кондратьева»?
Что говорят политологи, журналисты и горожане
Финансист из мэрии
5 октября, 18:20
Финансист из мэрии
Кто такой Дмитрий Васильев, временно возглавивший Краснодар

Реклама на сайте