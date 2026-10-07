500 песен, 80 финалистов и два гран-при: на Кубани подвели итоги конкурса «Александровская крепость»

Победители получат микроавтобусы от фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В Усть-Лабинске завершился конкурс традиционной казачьей песни «Александровская крепость», который ежегодно проводит фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело». В этом году на суд жюри было представлено 500 уникальных казачьих песен из 32 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии. В финал седьмого сезона вышли 80 коллективов и солистов, по итогам которого жюри присудило 35 призовых мест — большинство из них получили коллективы из Краснодарского края, Волгоградской, Челябинской и Астраханской областей.

© Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Обладателями гран-при впервые в истории конкурса названы два участника — коллектив из Забайкальского края «Читинская слобода» и Пашковский городской дом культуры из Краснодара. В качестве главного приза они получат современные микроавтобусы для поездок на гастроли и в этнографические экспедиции.

«Это был феноменальный конкурс — по соревновательному, художественному уровню ансамблей. Я хочу повторить слова, которые прозвучали на встрече жюри с участниками этого сезона: фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» всколыхнул всю Россию. Это настоящее торжество казачьей культуры», — сказала член жюри «Александровской крепости» Светлана Жиганова. Объясняя, чем отличается кубанская казачья песня от забайкальской, руководитель «Читинской слободы» Александр Авдеев отметил: «Когда со сцены звучит Сибирь, мы сразу это слышим. У нас климат суровый, холодный, чистый сопрано — редкость. Батя мне говорил: «Не ори, кишки простудишь». Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» проводит конкурс казачьей песни «Александровская крепость», чтобы сохранить музыкальную культуру казачества и поддержать исполнителей, которые занимаются воссозданием аутентичной казачьей песни. На конкурсе участники представляют редкий и уникальный материал, отражающий культуру их малой родины. За семь лет «Александровская крепость» выросла из регионального онлайн-конкурса в крупное мероприятие, посвященное традиционной культуре казачества.