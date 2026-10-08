Уралсиб повысил ставку на остаток по карте «Прибыль» с услугой «Прибыль+»
Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку 13% годовых на ежедневный остаток по карте «Прибыль» с подключенной услугой «Прибыль+»
Повышенная ставка* начисляется на фактический ежедневный остаток до 1 млн рублей включительно.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%** (в бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте), процент на остаток до 13% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
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Услуга «Прибыль+»*** доступна для всех физических лиц и позволяет получать расширенные условия по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.
Узнать подробности о карте «Прибыль», а также об услуге «Прибыль+» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В первый месяц после открытия счета, а также в последующие месяцы при объеме ежемесячных расходных безналичных операций по основной и дополнительной картам от 10 тыс. рублей (включительно).
** Кешбэк до 30% по карте «Прибыль» — за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», начисляется в бонусных рублях в сроки и на условиях, указанных в витрине для каждого магазина-партнера. Подробнее о кешбэке на сайте.
***За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам банка. Списание происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за все время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно и 12 месяцев платно.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил международный эквайринг по картам «Мир» для иностранных юрлиц.
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