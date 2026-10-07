Ажиотажный спрос на «Семейную ипотеку» зафиксирован в сентябре в Ростовской области

По данным Сбера, доля семейной ипотеки достигла 77,2% — это лучший показатель среди крупных регионов

Аналитический центр «Домклик» подвел итоги ипотечного рынка в сентябре 2026 года. Объем выдач ипотеки по льготным программам в целом по России превысил 330 млрд рублей, и почти 303 млрд из них пришлись на «Семейную ипотеку» — ажиотажный спрос вызван изменением условий программы с 1 октября. Регионами с самой высокой долей «Семейной ипотеки» стали Республика Хакасия (83,1%), Астраханская область и Республика Марий Эл (по 79,4%). В число лидеров по востребованности «Семейной ипотеки» традиционно вошла и Ростовская область. Доля региона в общем объеме выдач из месяца в месяц превышает среднероссийский уровень: в сентябре она составила 77,2% против средней доли по стране в 68%.

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«В сентябре мы наблюдали рекордную активность заемщиков в Ростовской области: доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач выросла на 8,6 п. п. по сравнению с августом. Это лучший показатель среди крупных регионов России. Семьи торопились оформить ипотеку на прежних условиях до 1 октября, и мы полностью удовлетворили этот спрос. В четвертом квартале мы ожидаем повышения спроса и на рыночную ипотеку, в том числе для покупки жилья на вторичном рынке», — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова. В целом, по итогам сентября структура ипотечных выдач на Дону распределилась следующим образом: «Семейная ипотека» — 77,2% (+8,6 п. п.),

рыночные программы — 21% (-8 п. п.),

ИТ-ипотека — 1,5%.

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Общероссийские показатели также свидетельствуют о рекордном сентябре: выдачи по «Семейной ипотеке» в целом по стране составили 302,8 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем в августе 2026 года (137,3 млрд рублей). Одновременно с этим выросли и объемы базовой ипотеки до более чем 114 млрд руб. (+9,2 к августу 2026), а их доля постепенно увеличивается на фоне снижения ключевой ставки. По словам директора департамента «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, активность российских заемщиков в преддверии изменений в программе в последние месяцы достигала пика несколько раз: «Так было в январе (243,5 млрд), затем в июне (222,4 млрд) на фоне ожидаемых ограничений с 1 июля, и, наконец, в сентябре. В то же время объем выдач по базовым программам также вырос, превысив 114 млрд рублей (+9,2% к августу). Таким образом, даже несмотря на ажиотаж вокруг льготных программ, рыночная ипотека постепенно укрепляет позиции и становится более распространенным инструментом для покупки жилья».