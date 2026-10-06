Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Банк Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов — юрлиц, ИП, физлиц с частной практикой

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу и получите льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях: «Медицинские услуги», «Образовательные услуги», «Фастфуд», «Туристические агентства, туроператоры», «Рестораны, Бары», «Продовольственные магазины и супермаркеты», «Кейтеринг», «Нотариусы», «Бытовые услуги»*.

Процессинговая плата не зависит от количества терминалов и оборотов — бесплатно в течение трех месяцев (включая месяц заключения договора). Акция действует с 1 октября по 30 декабря 2026 года включительно.

Узнать подробности об условиях акции «Курс на экономию 2.0» и других продуктах для бизнеса можно на сайте Уралсиба или по телефону 8-800-700-77-16.

*МСС 8111, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4722, 5811, 5812, 5813, 5411, 5499, 5462, 5422, 5441, 5451, 5697, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7296, 7379, 7395, 7622, 7623, 7629, 7631, 7641, 7692, 7699.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по накопительному «Уралсиб счету» с услугой «Прибыль+».