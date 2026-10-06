ГК ТОЧНО получила грант «Яндекса» на развитие собственной ИИ-экосистемы

Новый сервис помог девелоперу сократить затраты на привлечение клиентов почти в пять раз

В основе разработки — практические задачи отдела продаж. Команде была необходима система, которая помогает увидеть весь путь клиента: от первого обращения до сделки или отказа. Важно было понять, что происходит на каждом этапе, где возникают сложности и почему потенциальный покупатель может потерять интерес.

ГК ТОЧНО создала собственную закрытую ИИ-экосистему для маркетинга и продаж. Проект получил грант «Яндекса» по программе AI Boost («Лучшая разработка»). С помощью нового сервиса компания почти в пять раз сократила затраты на привлечение клиентов, автоматизировала контроль качества работы с обращениями и запустила обучение менеджеров на реальных кейсах.

Внутренняя ИИ-экосистема полностью адаптирована под процессы ГК ТОЧНО. Она работает с данными в закрытом корпоративном контуре и объединяет аналитику звонков, контроль качества обработки лидов, CRM, обучение менеджеров и автоматизацию части коммуникаций.

«Мы хотели получить не просто очередной ИИ-инструмент. Нам была нужна система, которая понимает специфику бизнеса и отвечает на конкретные вопросы: почему клиент не дошел до сделки, насколько внимательно менеджер отработал обращение, какие ошибки повторяются и как их исправить. Постепенно отдельные инструменты сложились в единую экосистему, которая помогает команде работать точнее и эффективнее», — рассказал директор департамента цифрового развития и технологий ГК ТОЧНО Юрий Марцинкевич.



Система расшифровывает разговоры с клиентом, анализирует их продолжительность и оценивает, насколько полно менеджер выяснил бюджет, потребности и предпочтения покупателя. ИИ также проверяет, рассказал ли специалист о подходящих проектах и ответил ли на все вопросы.

Если сервис видит, что конкретный запрос отработан не в полной мере, менеджер проходит этот же сценарий в ИИ-тренажере: сталкивается с похожими вопросами и возражениями, пробует разные варианты коммуникации и получает оценку результата. Сложность заданий меняется в зависимости от уровня подготовки сотрудника. После тренировки менеджер возвращается к работе с реальными обращениями.

Запуск собственной ИИ-экосистемы позволил ГК ТОЧНО перевести значительную часть аналитических и операционных процессов в автоматический режим. Одновременно средняя стоимость привлечения клиента снизилась почти в пять раз.

Сегодня разработка объединяет маркетинг, продажи, контроль качества и обучение сотрудников. Команда дополняет экосистему новыми сценариями и инструментами под актуальные задачи бизнеса.