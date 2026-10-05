Уралсиб запустил международный эквайринг по картам «Мир» для иностранных юрлиц

Уралсиб запустил международный эквайринг для иностранных юридических лиц, который позволяет компаниям-нерезидентам принимать оплату российскими картами и получать возмещение на счет в банке

Продукт ориентирован на зарубежные компании, работающие на рынках, популярных у российских граждан — в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане — и закрывает их потребность в приеме платежей от российских клиентов. География расчетов постоянно расширяется.

«Запуск международного эквайринга для нерезидентов — закономерный шаг в развитии цифровых сервисов банка. Мы видим спрос со стороны зарубежных компаний, которые хотят работать с российскими клиентами, но сталкиваются с инфраструктурными и регуляторными барьерами. Наша задача — снять эти барьеры: мы берем на себя регистрацию в НСПК и ЦБ и выстраиваем прозрачный процесс выплат. Для нас важно, чтобы продукт был понятен и клиенту, и регулятору», — отметил руководитель дирекции развития и продаж трансграничных платежных инструментов банка Уралсиб Антон Бельцевич.

Сервис доступен иностранным компаниям из сфер интернет-торговли, маркетплейсов, цифровых услуг, туризма, образования, медицины и индустрии развлечений, которые реализуют товары и услуги покупателям с использованием карт российских банков.