Плюс 10%: в Краснодарском крае вырастут тарифы на газ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 октября стоимость природного газа для жителей Кубани вырастет в среднем на 10%. В некоторых районах изменились тарифы на сжиженный газ

30 сентября на сайте администрации Краснодарского края опубликовали приказ департамента госрегулирования тарифов. Из документа следует, что с 1 октября на Кубани цена на природный газ для населения вырастет примерно на 10%. Для большинства жителей региона стоимость кубометра ресурса увеличится с 9,32 до 10,25 рубля.

В отдельных районах действуют свои расценки. В Краснодаре тариф поднимется с 8 до 8,79 рубля за кубометр, в Славянском районе — с 8,64 до 9,49 рубля, а в Усть-Лабинском — с 8,6 до 9,45 рубля. Для отопления применяются те же значения в пересчете на тысячу кубометров.

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Также изменились цены на сжиженный газ. Наиболее заметный рост зафиксирован на Черноморском побережье.

Так, в Туапсинском округе газ из групповых резервуарных установок подорожает на 14,4% — с 45,07 до 51,56 рубля за килограмм. В Сочи и Сириусе баллонный газ без доставки вырастет в цене на 11,3% — с 44,23 до 49,23 рубля за килограмм.

В Крыловском, Кущевском, Лабинском, Новопокровском, Павловском и Староминском районах стоимость сжиженного газа останется прежней.

Как писали Юга.ру, житель Елизаветинской перепутал трубы и затопил газопровод — без газа остались 67 домов.

Газ Город ЖКХ Краснодар Сириус Славянский район Сочи Туапсинский район Усть-Лабинский район Цены

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