Плюс 10%: в Краснодарском крае вырастут тарифы на газ

30 сентября на сайте администрации Краснодарского края опубликовали приказ департамента госрегулирования тарифов. Из документа следует, что с 1 октября на Кубани цена на природный газ для населения вырастет примерно на 10%. Для большинства жителей региона стоимость кубометра ресурса увеличится с 9,32 до 10,25 рубля.



В отдельных районах действуют свои расценки. В Краснодаре тариф поднимется с 8 до 8,79 рубля за кубометр, в Славянском районе — с 8,64 до 9,49 рубля, а в Усть-Лабинском — с 8,6 до 9,45 рубля. Для отопления применяются те же значения в пересчете на тысячу кубометров.