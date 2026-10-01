С 1 октября железнодорожные тарифы выросли на 9,2%

Плацкарт и общие вагоны подорожали на 9,2% с 1 октября

Нововведение коснется в первую очередь бюджетных категорий мест — плацкартных и общих вагонов. Кроме того, подорожание затронет перевозку багажа.

28 сентября Ассоциация туроператоров России сообщила , что с 1 октября пассажиров поездов дальнего следования ждет повышение цен. Тарифы проиндексировали на 9,2%.

Кофе в кофейнях Кубани в среднем подорожал до 227 рублей:

Стоимость билетов в купе и вагоны класса СВ остается вне государственного регулирования. Перевозчики сами определяют цены в этом сегменте, исходя из рыночной ситуации.

Предыдущая индексация тарифов проводилась в декабре 2025 года, тогда цены выросли на 11,4%.