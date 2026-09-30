Новые кресла, фуршет и рабочая зона с видом на перрон: в аэропорту Краснодара обновили зоны ожидания
В терминалах аэропорта появились новые зоны для отдыха и работы, а бизнес-зал расширили
30 сентября пресс-служба краснодарского аэропорта сообщила, что в терминалах внутренних и международных линий провели реконструкцию. Чтобы не создавать неудобств пассажирам, все работы выполняли поэтапно и по ночам.
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Что изменилось:
- стены, двери, освещение и электрику в терминалах привели к общему стилю;
- в международном терминале полностью заменили пол и потолки, а также установили новые стеклопакеты и рулонные шторы;
- в обоих терминалах поставили 180 новых кресел, часть из которых оборудована разъемами USB и Type-C для зарядки устройств;
- площадь VIP-зоны международных линий увеличили на 57% — до 172,8 кв. метра, внутри обустроили фуршетную линию, рабочую зону с панорамным видом на перрон и индивидуальные кресла;
- в чистой зоне международного терминала (возле выхода №8) открыли специальную курительную комнату с системой вентиляции.
В аэропорту отметили, что на этом модернизация не заканчивается — впереди следующий этап обновлений.
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