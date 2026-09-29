Авито Спецтехника предложила новый подход к прогнозированию спроса на рынке
Новый подход к прогнозированию позволит участникам рынка раньше учитывать изменения спроса при планировании
Авито Спецтехника предложила использовать интерес пользователей к объявлениям как ранний индикатор спроса на новую самоходную технику. Выявленная закономерность может помочь производителям, импортерам и дилерам раньше корректировать выпуск, поставки и складские запасы. Результаты исследования представили 29 сентября на форуме «Дело Спецтехники»* в Москве.
В январе-июле 2026 года уровень соответствия между структурой просмотров по девяти основным видам техники и структурой оформлений электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ**) составил 82%.
Авито Спецтехника предлагает использовать динамику интереса пользователей на платформе как один из ранних сигналов изменения спроса на рынке. Эти данные могут стать дополнительным ориентиром для принятия решений на горизонте до полугода.
Подход основан на сопоставлении данных на разных этапах пути техники: динамика интереса на Авито сравнивается со сведениями АО «Электронный паспорт» об оформлении ЭПСМ по девяти основным видам. Набор данных показывает последовательность изменения спроса: сначала интерес пользователей фиксируется в просмотрах объявлений, затем оформляется ЭПСМ, а после этого техника ставится на учет.
Как показало исследование, изменения интереса пользователей могут становиться заметны раньше, чем отражаются в данных об оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет. Показательный пример — погрузчики. В феврале–марте 2026 года количество просмотров таких объявлений на Авито выросло на 61% год к году. Позднее положительная динамика была зафиксирована и в оформлении ЭПСМ: в марте их количество увеличилось на 10%, а в июне — на 28% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Следующим этапом станет развитие модели спроса по видам техники и регионам покупателей. Авито также предлагает развивать совместно с АО «Электронный паспорт» и Минпромторгом России обмен данными о спросе и предложении, оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет, а также карту замещения по маркам, типам техники и регионам. Такой подход даст возможность сопоставлять пользовательский интерес со структурой предложения российской техники и дальше проверять связь между текущим интересом пользователей и последующей динамикой рынка.
«Для рынка важно не только понимать, что происходит со спросом сейчас, но и видеть изменения достаточно рано, чтобы успеть учесть их в планах. Данные об интересе пользователей позволяют дополнить регистрационную статистику и получить более полную картину того, как меняется рынок», — комментирует директор Авито Спецтехника Максим Мажуга.
* Форум «Дело Спецтехники» проходит с 29 сентября до 1 октября в новом формате Национальной выставки-форума по спецтехнике и коммерческому транспорту. НАДДиПС и Авито Спецтехника объединили экспертизу и опыт, чтобы создать единую профессиональную площадку для участников отрасли. В течение трех дней форум объединит все основные форматы отраслевого мероприятия на одной площадке: более 100 единиц спецтехники и коммерческого транспорта, демонстрационные зоны и тест-драйвы, а также отдельную большую площадку деловой программы.
** ЭПСМ — электронный паспорт самоходной машины и других видов спецтехники, который заменил бумажный ПСМ.
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