Авито Спецтехника предложила новый подход к прогнозированию спроса на рынке

Авито Спецтехника предложила использовать интерес пользователей к объявлениям как ранний индикатор спроса на новую самоходную технику. Выявленная закономерность может помочь производителям, импортерам и дилерам раньше корректировать выпуск, поставки и складские запасы. Результаты исследования представили 29 сентября на форуме «Дело Спецтехники»* в Москве.

В январе-июле 2026 года уровень соответствия между структурой просмотров по девяти основным видам техники и структурой оформлений электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ**) составил 82%.

Авито Спецтехника предлагает использовать динамику интереса пользователей на платформе как один из ранних сигналов изменения спроса на рынке. Эти данные могут стать дополнительным ориентиром для принятия решений на горизонте до полугода.

Подход основан на сопоставлении данных на разных этапах пути техники: динамика интереса на Авито сравнивается со сведениями АО «Электронный паспорт» об оформлении ЭПСМ по девяти основным видам. Набор данных показывает последовательность изменения спроса: сначала интерес пользователей фиксируется в просмотрах объявлений, затем оформляется ЭПСМ, а после этого техника ставится на учет.

Как показало исследование, изменения интереса пользователей могут становиться заметны раньше, чем отражаются в данных об оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет. Показательный пример — погрузчики. В феврале–марте 2026 года количество просмотров таких объявлений на Авито выросло на 61% год к году. Позднее положительная динамика была зафиксирована и в оформлении ЭПСМ: в марте их количество увеличилось на 10%, а в июне — на 28% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.