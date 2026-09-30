Почти четверть предпринимателей имеют два высших образования, каждый третий заинтересован в получении диплома онлайн — опрос
Как показал опрос Сбера и Нетологии, высшее образование оказало положительное влияние на развитие бизнеса у 65% респондентов
СберБизнес Live и образовательная компания Нетология провели опрос* среди владельцев бизнеса. По мнению 65% российских предпринимателей, высшее образование положительно повлияло на запуск и развитие их бизнеса. При этом многие не останавливаются на одном дипломе: 21% имеют два высших образования, 3% — три и больше.
Как показал опрос, предприниматели ценят системное образование, осознанно выбирают программы под свои бизнес-цели и рассматривают возможность получения диплома онлайн. Высшее образование воспринимается как ресурс, который имеет смысл обновлять или углублять на разных этапах развития бизнеса.
«Системное образование дает фундамент, на котором можно выстраивать стратегию и принимать взвешенные решения. Но мир сегодня меняется стремительно, и чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно постоянно осваивать новое. Именно поэтому в работе с малым бизнесом на Юге России и Северном Кавказе мы проводим большое количество мероприятий, где делимся экспертизой и помогаем предпринимателям находить ответы на актуальные вызовы», — комментирует директор управления развития малого бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.
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Почти четверть предпринимателей (24%) сознательно выбирали основную сферу образования с целью впоследствии заняться собственным делом. Еще 13% получили дополнительное специальное образование, чтобы развивать бизнес. Среди преимуществ специализированных учебных программ предприниматели выделили:
- приобретение ключевых знаний — 42%,
- возможность разобраться в нюансах и тонкостях предпринимательской деятельности — 37%,
- облегчение старта нового дела — 14%,
- получение практических навыков ведения бизнеса — 12%.
Исследование также показало, что 20% предпринимателей имеют среднее специальное образование, еще 7% — незаконченное высшее. Треть опрошенных (33%) интересуются полностью дистанционным форматом получения высшего образования.
«Современный бизнес требует мгновенной реакции на технологические изменения, но у предпринимателей часто нет возможности на полноценное академическое погружение. Наша цель — сделать обучение, интегрированное в привычный рабочий ритм. Здорово, что каждый третий предприниматель сегодня заинтересован именно в дистанционном получении высшего образования», — добавляет директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сергей Меламед.
* Опрос проводили в августе 2026 года среди 1000 владельцев бизнеса, индивидуальных предпринимателей и лиц, принимающих ключевые решения в микро- и малых компаниях из разных городов и регионов России.
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