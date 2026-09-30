Почти четверть предпринимателей имеют два высших образования, каждый третий заинтересован в получении диплома онлайн — опрос

Как показал опрос Сбера и Нетологии, высшее образование оказало положительное влияние на развитие бизнеса у 65% респондентов

СберБизнес Live и образовательная компания Нетология провели опрос* среди владельцев бизнеса. По мнению 65% российских предпринимателей, высшее образование положительно повлияло на запуск и развитие их бизнеса. При этом многие не останавливаются на одном дипломе: 21% имеют два высших образования, 3% — три и больше.

Как показал опрос, предприниматели ценят системное образование, осознанно выбирают программы под свои бизнес-цели и рассматривают возможность получения диплома онлайн. Высшее образование воспринимается как ресурс, который имеет смысл обновлять или углублять на разных этапах развития бизнеса.

«Системное образование дает фундамент, на котором можно выстраивать стратегию и принимать взвешенные решения. Но мир сегодня меняется стремительно, и чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно постоянно осваивать новое. Именно поэтому в работе с малым бизнесом на Юге России и Северном Кавказе мы проводим большое количество мероприятий, где делимся экспертизой и помогаем предпринимателям находить ответы на актуальные вызовы», — комментирует директор управления развития малого бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.