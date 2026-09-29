«Секретарь для глухих и слабослышащих» от МТС помог принять 500 тысяч звонков за полгода
За первые полгода работы сервиса для людей с нарушениями слуха состоялось около полумиллиона разговоров по телефону
За первые полгода работы «Секретарь для глухих и слабослышащих» от МТС помог принять около 500 тыс. разговоров по телефону. Сервис позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Он преобразует входящий звонок в текст в режиме реального времени, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров. Опция предоставляется бесплатно всем абонентам МТС.
Пользователи отмечают, что чаще всего «Секретарь» помогает им в общении с близкими, представителями банков и служб доставки. Краснодарский край входит в топ-3 российских регионов, где сервисом пользуются наиболее активно.
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После запуска сервиса компания участвовала в специальных краевых и городских мероприятиях для слабослышащих людей: специалисты консультировали людей с нарушениями слуха и бесплатно подключали опцию.
«Мы стремимся, чтобы у людей не было барьеров для общения, поэтому создаем удобные продукты для всех без исключения категорий абонентов. Благодаря решению для слабослышащих и глухих людей каждый человек с ограничением слуха в России может принять звонок от близкого и решить любой бытовой или деловой вопрос при входящих вызовах», — прокомментировал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, кубанские подростки оказались в лидерах антирейтинга по количеству полученных звонков и сообщений от мошенников.