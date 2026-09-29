«Секретарь для глухих и слабослышащих» от МТС помог принять 500 тысяч звонков за полгода

За первые полгода работы сервиса для людей с нарушениями слуха состоялось около полумиллиона разговоров по телефону

За первые полгода работы «Секретарь для глухих и слабослышащих» от МТС помог принять около 500 тыс. разговоров по телефону. Сервис позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Он преобразует входящий звонок в текст в режиме реального времени, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров. Опция предоставляется бесплатно всем абонентам МТС.

Пользователи отмечают, что чаще всего «Секретарь» помогает им в общении с близкими, представителями банков и служб доставки. Краснодарский край входит в топ-3 российских регионов, где сервисом пользуются наиболее активно.