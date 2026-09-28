Житель Елизаветинской перепутал трубы и затопил газопровод — без газа остались 67 домов

В станице Елизаветинской 67 частных домов остались без газоснабжения из-за местного жителя. Он перепутал трубы при установке водонагревателя и заполнил газопровод водой

28 сентября пресс-служба «Краснодаргоргаза» сообщила, что в станице Елизаветинской 67 частных домов временно остались без газа. Причиной аварии стала попытка собственника самостоятельно установить водонагреватель — при подключении хозяин перепутал газовую и водяную трубы, в результате чего в газопровод попала вода. Сейчас на месте работают специалисты. Завершив откачку воды, они начнут обход домов для повторного запуска газа.

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Как отметил начальник отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования компании Анзор Тлехас, подобные случаи для Краснодара — не редкость. Попытки сэкономить на вызове специалистов регулярно приводят к авариям и массовым отключениям. В «Краснодаргоргазе» напомнили, что согласно постановлению Правительства № 410, обслуживать и менять газовые приборы имеет право только специализированная организация. Напомним, что 20 сентября в Анапе в результате ДТП пострадал газопровод — часть города осталась без газа.