Жизнь после травмы. Врачи рассказали, почему просто снять гипс недостаточно

Специалисты реабилитационного центра объяснили, почему важно правильно подойти к восстановлению суставов, мышц и сухожилий

День, когда снимают гипс, — маленькая победа. Но реальность отрезвляет: конечность «похудела» или отечна, сустав не гнется, а нагрузка отзывается болью. Со специалистами Реабилитационного центра Клиники Екатерининская разбираемся, почему снятие гипса — только начало пути.

«Само разработается» — это миф

Многие думают, что подвижность вернется сама в процессе привычной активности. Врачи предупреждают: это опасное заблуждение.

«Иммобилизация — стресс для мягких тканей. За недели в гипсе капсула сустава сморщивается, мышцы атрофируются, а мозг «забывает», как ими управлять. Маршрут реабилитации строится под задачи человека: кому-то нужно вернуть моторику рук, кому-то — выдерживать нагрузки в спорте. На прием важно прийти со снимками КТ/МРТ/рентгена и выпиской хирурга», — отмечает директор центра реабилитации, медицинский реабилитолог, спортивный врач, врач-ортопед-травматолог Клиники Екатерининская Дмитрий Бодров.

К осознанному движению

Восстановление движения — биомеханический процесс, где шаг за шагом возвращают амплитуду сустава и силу мышц.

«Самое тяжелое после неподвижности — боль при попытке согнуть сустав. Мышцы сжимаются от страха, блокируя его. Чтобы обмануть этот спазм, мы используем CPM-терапию. Робот бережно двигает конечность за пациента в безопасном градусе. Когда сустав вспоминает, как сгибаться, подключается кинезиотерапия — активные тренировки. Они заново учат мышцы работать в связке, чтобы исчезли двигательные компенсации — хромота или перекос тела», — объясняет врач по ЛФК Клиники Екатерининская Элла Попова.