Жизнь после травмы. Врачи рассказали, почему просто снять гипс недостаточно

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская
    © Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

Специалисты реабилитационного центра объяснили, почему важно правильно подойти к восстановлению суставов, мышц и сухожилий

День, когда снимают гипс, — маленькая победа. Но реальность отрезвляет: конечность «похудела» или отечна, сустав не гнется, а нагрузка отзывается болью. Со специалистами Реабилитационного центра Клиники Екатерининская разбираемся, почему снятие гипса — только начало пути.

«Само разработается» — это миф

Многие думают, что подвижность вернется сама в процессе привычной активности. Врачи предупреждают: это опасное заблуждение.

«Иммобилизация — стресс для мягких тканей. За недели в гипсе капсула сустава сморщивается, мышцы атрофируются, а мозг «забывает», как ими управлять. Маршрут реабилитации строится под задачи человека: кому-то нужно вернуть моторику рук, кому-то — выдерживать нагрузки в спорте. На прием важно прийти со снимками КТ/МРТ/рентгена и выпиской хирурга», — отмечает директор центра реабилитации, медицинский реабилитолог, спортивный врач, врач-ортопед-травматолог Клиники Екатерининская Дмитрий Бодров.

К осознанному движению

Восстановление движения — биомеханический процесс, где шаг за шагом возвращают амплитуду сустава и силу мышц.

«Самое тяжелое после неподвижности — боль при попытке согнуть сустав. Мышцы сжимаются от страха, блокируя его. Чтобы обмануть этот спазм, мы используем CPM-терапию. Робот бережно двигает конечность за пациента в безопасном градусе. Когда сустав вспоминает, как сгибаться, подключается кинезиотерапия — активные тренировки. Они заново учат мышцы работать в связке, чтобы исчезли двигательные компенсации — хромота или перекос тела», — объясняет врач по ЛФК Клиники Екатерининская Элла Попова.

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Физиотерапия нового поколения

Современные высокоинтенсивные методики дают результат с первых сеансов, в отличие от классического электрофореза.

«Чтобы ускорить сращение кости, убрать глубокий отек и рубцовые изменения, мы применяем высокоинтенсивный лазер, текар-терапию, хивамат-терапию и локальную криопрессотерапию, а также электронейростимуляцию. Мы воздействуем на глубокие ткани, активируя клеточный синтез, снимаем воспаление и стимулируем микроциркуляцию», — говорит медицинский реабилитолог, врач-ортопед-травматолог, спортивный врач Клиники Екатерининская Юрий Меняйло.

Для работы со сложными связками и рубцами после хивамат-терапии часто используется ударно-волновая терапия, возвращающая тканям эластичность.

Как убрать боль и онемение

Серьезная травма часто задевает периферические нервы, вызывая локальную боль или онемение.

«Фармакопунктура и акупунктура позволяют воздействовать точно на триггерные зоны. Введение микродоз лекарств снимает мышечный зажим, улучшает проводимость нервных волокон и блокирует болевой импульс. Сегодня это полноценная часть доказательной реабилитации, позволяющая быстрее переходить к занятиям ЛФК», — уточняет врач-невролог, рефлексотерапевт, спортивный врач Клиники Екатерининская Марина Бузиашвили.

Как устроен процесс реабилитации

Восстановление в Центре реабилитации Клиники Екатерининская — единый алгоритм, в котором методы дополняют друг друга:

  • физиотерапия снижает боль и отек,
  • рефлексотерапия восстанавливает иннервацию,
  • механотерапия бережно «разрабатывает» зажатый сустав,
  • кинезиотерапия закрепляет правильный двигательный стереотип.

Врачи напоминают: не стоит ждать, пока ограничение движения станет хроническим. Своевременное восстановление позволяет оставить травму лишь коротким эпизодом в прошлом.

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