Жизнь после травмы. Врачи рассказали, почему просто снять гипс недостаточно
Специалисты реабилитационного центра объяснили, почему важно правильно подойти к восстановлению суставов, мышц и сухожилий
День, когда снимают гипс, — маленькая победа. Но реальность отрезвляет: конечность «похудела» или отечна, сустав не гнется, а нагрузка отзывается болью. Со специалистами Реабилитационного центра Клиники Екатерининская разбираемся, почему снятие гипса — только начало пути.
«Само разработается» — это миф
Многие думают, что подвижность вернется сама в процессе привычной активности. Врачи предупреждают: это опасное заблуждение.
«Иммобилизация — стресс для мягких тканей. За недели в гипсе капсула сустава сморщивается, мышцы атрофируются, а мозг «забывает», как ими управлять. Маршрут реабилитации строится под задачи человека: кому-то нужно вернуть моторику рук, кому-то — выдерживать нагрузки в спорте. На прием важно прийти со снимками КТ/МРТ/рентгена и выпиской хирурга», — отмечает директор центра реабилитации, медицинский реабилитолог, спортивный врач, врач-ортопед-травматолог Клиники Екатерининская Дмитрий Бодров.
К осознанному движению
Восстановление движения — биомеханический процесс, где шаг за шагом возвращают амплитуду сустава и силу мышц.
«Самое тяжелое после неподвижности — боль при попытке согнуть сустав. Мышцы сжимаются от страха, блокируя его. Чтобы обмануть этот спазм, мы используем CPM-терапию. Робот бережно двигает конечность за пациента в безопасном градусе. Когда сустав вспоминает, как сгибаться, подключается кинезиотерапия — активные тренировки. Они заново учат мышцы работать в связке, чтобы исчезли двигательные компенсации — хромота или перекос тела», — объясняет врач по ЛФК Клиники Екатерининская Элла Попова.
Физиотерапия нового поколения
Современные высокоинтенсивные методики дают результат с первых сеансов, в отличие от классического электрофореза.
«Чтобы ускорить сращение кости, убрать глубокий отек и рубцовые изменения, мы применяем высокоинтенсивный лазер, текар-терапию, хивамат-терапию и локальную криопрессотерапию, а также электронейростимуляцию. Мы воздействуем на глубокие ткани, активируя клеточный синтез, снимаем воспаление и стимулируем микроциркуляцию», — говорит медицинский реабилитолог, врач-ортопед-травматолог, спортивный врач Клиники Екатерининская Юрий Меняйло.
Для работы со сложными связками и рубцами после хивамат-терапии часто используется ударно-волновая терапия, возвращающая тканям эластичность.
Как убрать боль и онемение
Серьезная травма часто задевает периферические нервы, вызывая локальную боль или онемение.
«Фармакопунктура и акупунктура позволяют воздействовать точно на триггерные зоны. Введение микродоз лекарств снимает мышечный зажим, улучшает проводимость нервных волокон и блокирует болевой импульс. Сегодня это полноценная часть доказательной реабилитации, позволяющая быстрее переходить к занятиям ЛФК», — уточняет врач-невролог, рефлексотерапевт, спортивный врач Клиники Екатерининская Марина Бузиашвили.
Как устроен процесс реабилитации
Восстановление в Центре реабилитации Клиники Екатерининская — единый алгоритм, в котором методы дополняют друг друга:
- физиотерапия снижает боль и отек,
- рефлексотерапия восстанавливает иннервацию,
- механотерапия бережно «разрабатывает» зажатый сустав,
- кинезиотерапия закрепляет правильный двигательный стереотип.
Врачи напоминают: не стоит ждать, пока ограничение движения станет хроническим. Своевременное восстановление позволяет оставить травму лишь коротким эпизодом в прошлом.
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