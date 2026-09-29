«С новым домом». В Ростове-на-Дону на фестивале WOOF почти 100 бездомных животных обрели хозяев
В донской столице уже седьмой год подряд прошел благотворительный фестиваль-пристройство для животных из приютов
В Ростове-на-Дону 26 и 27 сентября состоялся ежегодный благотворительный фестиваль-пристройство WOOF, который организует фонд помощи животным «Ника». За два дня работы фестиваля свой дом нашли 95 животных — 77 кошек и 18 собак, которые жили раньше в приютах Ростова-на-Дону и области.
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«Каждый раз перед фестивалем мы переживаем, что не сможем помочь всем животным, и многие собаки и кошки снова вернутся в приют. Конечно, найти новых хозяев для всех не получается, но мы видим, что каждый год к нам приходит все больше людей, и все больше животных обретают свой дом. Мы работаем именно ради этого», — рассказала президент фонда помощи животным «Ника» Вера Митина.
WOOF — не только выставка-пристройство, но и городской фестиваль об ответственном отношении к животным. Одна из задач мероприятия — показать, что помощь бездомным животным может быть разной. Даже если нет возможности забрать питомца домой, можно стать волонтером, поддержать приют, рассказать о конкретной собаке или кошке в соцсетях, помочь необходимыми вещами.
Фестиваль WOOF проходит в Ростове-на-Дону ежегодно с 2019 года. За это время хозяев нашли для 577 животных, которые раньше жили в приютах города и области. Партнерами седьмого фестиваля выступили Центр изучения питания и благополучия питомцев, проект «Пойдем домой», сеть магазинов «Четыре лапы» и Сбер.
«Для нас большая честь стать партнером такого доброго события, как благотворительный фестиваль. В этом году Сберу 185 лет, и банк продолжает оставаться зеленым. Это не только фирменный цвет, но и образ жизни. Быть «зеленым» — значит помогать людям и животным, менять жизнь к лучшему и делать осознанный выбор», — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
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