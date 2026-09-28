Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей и подростков

Исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру. Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни продукты российских банков, которые входят в список крупнейших кредитных организаций страны по объему активов, и выбрали наиболее выгодные предложения.

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