Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей и подростков

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

«Уралсиб счет» банка Уралсиб занял второе место в рейтинге детских накопительных счетов в рублях

Исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру. Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни продукты российских банков, которые входят в список крупнейших кредитных организаций страны по объему активов, и выбрали наиболее выгодные предложения.

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При составлении рейтинга аналитики финансового маркетплейса учли:

  • максимальную ставку и условия ее получения;
  • минимальную и максимальную суммы размещения;
  • возможность пополнения и снятия средств;
  • условия начисления и выплаты процентов;
  • возможность и условия досрочного закрытия счета;
  • необходимость оформления дебетовой карты.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал серебряным призером премии Russian Employee Experience Awards 2026.

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