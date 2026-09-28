Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей и подростков
«Уралсиб счет» банка Уралсиб занял второе место в рейтинге детских накопительных счетов в рублях
Исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру. Эксперты рассмотрели представленные на витрине Сравни продукты российских банков, которые входят в список крупнейших кредитных организаций страны по объему активов, и выбрали наиболее выгодные предложения.
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При составлении рейтинга аналитики финансового маркетплейса учли:
- максимальную ставку и условия ее получения;
- минимальную и максимальную суммы размещения;
- возможность пополнения и снятия средств;
- условия начисления и выплаты процентов;
- возможность и условия досрочного закрытия счета;
- необходимость оформления дебетовой карты.
Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Как писали Юга.ру, Уралсиб стал серебряным призером премии Russian Employee Experience Awards 2026.
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