Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях: по вкладам «Доход» — на сроках 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней, «Комфорт Плюс» — на сроках 91, 181 и 367 дней, «Ключевой плюс» — на всех сроках, а также по вкладам «Динамичный», «Выгодный», «Выгодный Про» и «Доход Плюс»

Теперь доходность по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,93% до 14,3% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия «Дохода» онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней. Вклад «Доход Плюс» предназначен для новых клиентов-физлиц*. Сумма — от 2,5 до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, ставка составляет от 14,5% до 15% годовых в зависимости от пакета услуг. Вклад можно открыть в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн». Проценты выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены. Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России. При текущем уровне доходность в целом по линейке составляет от 13,2% до 14,88% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» — 500 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

Читайте также: Уралсиб стал серебряным призером премии Russian Employee Experience Awards 2026

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» также привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. Сейчас доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет от 13,1% до 16,84% годовых. Вклад можно открыть по действующим пакетам услуг «Премиум» и «Private Banking» в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 732 и 1100 дней. Возможно пополнение и расходование средств, продление не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока, за исключением последних 30 календарных дней. «Выгодный» — вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора. Его можно открыть в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн». Ставка — от 13,3% до 13,5% годовых в зависимости от суммы вклада. Минимальная сумма для открытия онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 399 999,99 рублей. Срок размещения — 91 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции не предусмотрены. «Динамичный» — вклад с дифференцированной ставкой: его срок разделен на три периода (1– 60 дней, 61–120 дней, 121–181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки — 20%, 11,5% и 9,7% годовых** соответственно. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей, а максимальная — 10 млн рублей. Срок размещения — 181 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

*Новый клиент — физическое лицо, которое никогда не открывало счет в банке, либо у которого есть счет, но с его открытия прошло не более 30 календарных дней включительно, либо физическое лицо, не имевшее предыдущие 730 дней до даты заключения договора действующих срочных вкладов и накопительных счетов. Вклад доступен клиентам без пакета услуг, либо с услугами «Премиум Старт» / «Премиум». **Средняя ставка по вкладу составляет 13,71% годовых.

Как писали Юга.ру, Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии возможностей для студентов.