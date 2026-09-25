Жители Северного Кавказа в этом году оформили более 8000 ипотечных договоров в Сбере. В топе — семейная ипотека
За первые восемь месяцев 2026 года жители Северного Кавказа заключили в Сбере более 8 тыс. ипотечных договоров на сумму более 20,6 млрд рублей. Льготные программы кредитования составили около 70% от общего объема выдач.
Лидерами по денежному объему стали Дагестан и Северная Осетия-Алания, в сумме оформившие ипотеку на 10,8 млрд рублей. При этом количественный рекорд поставила Чечня, где жители заключили почти 2,2 тыс. кредитных соглашений.
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Среди программ субсидирования традиционно популярность сохраняет семейная ипотека. По сравнению с августом прошлого года число договоров выросло на 14,4%, составив 3,6 тыс., а объем выдач достиг 14 млрд рублей (+18,6% год к году). Интересуются жители республик и другими государственными программами: за 8 месяцев 2026 года дальневосточную ипотеку оформили 20 семей на 100 млн рублей, региональную — 12 семей на 70 млн рублей.
«В Кабардино-Балкарии Сбер в этом году уже выдал 1145 ипотечных кредитов на общую сумму более 3,7 млрд рублей. В нашей республике по-прежнему наибольший спрос удерживает семейная ипотека — 582 сделки на 2,3 млрд рублей. Отмечу также появление интереса к ИТ-ипотеке: за этот период заключено 4 договора на 17,8 млн рублей. Сбер всегда стремится помочь клиенту с жилищным вопросом не только на выгодных и доступных, но и понятных условиях», — прокомментировала Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова.
Как писали Юга.ру, некоторые банки требуют страховать ипотечное жилье от БПЛА: без полиса ставка может вырасти.