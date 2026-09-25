Жители Северного Кавказа в этом году оформили более 8000 ипотечных договоров в Сбере. В топе — семейная ипотека

За первые восемь месяцев 2026 года жители Северного Кавказа заключили в Сбере более 8 тыс. ипотечных договоров на сумму более 20,6 млрд рублей. Льготные программы кредитования составили около 70% от общего объема выдач.

Лидерами по денежному объему стали Дагестан и Северная Осетия-Алания, в сумме оформившие ипотеку на 10,8 млрд рублей. При этом количественный рекорд поставила Чечня, где жители заключили почти 2,2 тыс. кредитных соглашений.