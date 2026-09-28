ИИ-сервис «ХвостРадар» теперь круглосуточно ищет пропавших питомцев по фото в «пропажах» и «находках»

ИИ-сервис для поиска пропавших питомцев «ХвостРадар» от Авито получил обновления: стал доступен фоновый мониторинг объявлений и обратный поиск по фотографиям.

Сервис работает без участия пользователя

Раньше автор объявления должен был сам регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь «ХвостРадар» круглосуточно мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление активно. Как только появляется подходящее объявление, пользователь получает push-уведомление и письмо на почту.

Совпадения ищутся в обе стороны

Теперь алгоритм на базе компьютерного зрения ищет совпадения не только для тех, кто потерял питомца, но и для тех, кто его нашел. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.

Как воспользоваться сервисом

Для поиска можно разместить до 10 фотографий, указать дату и тип животного (кошка или собака), место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются в карточке объявления — связаться с автором можно через безопасный чат.