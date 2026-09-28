ИИ-сервис «ХвостРадар» теперь круглосуточно ищет пропавших питомцев по фото в «пропажах» и «находках»
Авито добавил новый функционал в ИИ-сервис для поиска пропавших животных
ИИ-сервис для поиска пропавших питомцев «ХвостРадар» от Авито получил обновления: стал доступен фоновый мониторинг объявлений и обратный поиск по фотографиям.
Сервис работает без участия пользователя
Раньше автор объявления должен был сам регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь «ХвостРадар» круглосуточно мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление активно. Как только появляется подходящее объявление, пользователь получает push-уведомление и письмо на почту.
Совпадения ищутся в обе стороны
Теперь алгоритм на базе компьютерного зрения ищет совпадения не только для тех, кто потерял питомца, но и для тех, кто его нашел. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.
Как воспользоваться сервисом
Для поиска можно разместить до 10 фотографий, указать дату и тип животного (кошка или собака), место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются в карточке объявления — связаться с автором можно через безопасный чат.
«ХвостРадар» — бесплатный сервис Авито, доступный в разделе «Потерянные и найденные животные». Найти его можно в каталоге через поиск по запросам «потерялась», «пропала», «нашли собаку», а также в категориях «Кошки» и «Собаки».
За первые два месяца работы «ХвостРадар» помог вернуть хозяевам почти 200 животных. Сейчас* в сервисе опубликовано более 6000 объявлений: 4116 — о потерянных питомцах, 2299 — о найденных. Ежедневно в базе появляется около 300 новых объявлений. Самая большая доля объявлений приходится на Краснодарский край (8,6%) — 602 объявления (396 — о потерянных, 206 — о найденных). Также в первую пятерку вошли Московская область (8,4%), Ростовская область (3,8%), Иркутская область (3,4%) и Ставропольский край (3,1%).
* На момент написания и публикации материала.
Как писали Юга.ру, Россельхознадзор отозвал серию «Мультикана-8» после гибели собак на Кубани и в других регионах.