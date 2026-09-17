ИИ на Авито Авто поможет сравнить стоимость автомобиля с «рынком»

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  • © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com
    © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com

Обновленный сервис оценки сравнивает цену автомобиля в объявлении с рыночной и выявляет, по каким причинам имеется разница

Авито Авто обновил сервис «Авито Оценка», который с помощью алгоритмов ИИ помогает понять, как стоимость автомобиля с пробегом соотносится с ценами на аналогичные предложения. Теперь сервис не только показывает, насколько цена автомобиля отличается от рыночной, но и определяет факторы, которые могут быть причиной такой разницы. Так покупателям будет легче ориентироваться в ценах и снизить неопределенность при покупке.

«ИИ-алгоритм учитывает около 40 параметров и использует информацию примерно о 200 тысячах реальных сделок и 6 млн актуальных объявлений. Такой объем данных позволяет сопоставлять конкретный автомобиль с большим количеством предложений и учитывать широкий набор влияющих на стоимость факторов», — рассказал руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин.

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Чтобы пользователю было проще сориентироваться, ИИ-алгоритмы отнесут стоимость к одному из пяти уровней: 

  • «Сильно ниже рынка» — стоимость значительно ниже цен на сопоставимые автомобили,
  • «Ниже рынка» — цена ниже рыночного уровня, 
  • «Хорошая цена» и «Отличная цена» — стоимость соответствует рынку или выглядит привлекательно,
  • «Выше рынка» — стоимость превышает цены на сопоставимые предложения.

Также сервис покажет, какие факторы могли повлиять на цену. За низкой стоимостью может стоять участие в ДТП, использование в каршеринге или другие обстоятельства, которые не всегда очевидны из объявления. За высокой — редкая комплектация, небольшой пробег или хорошее состояние по сравнению с аналогичными предложениями.

Дополнительно в выдаче объявлений появился фильтр «Рыночная цена»: с его помощью можно сузить выбор, исключив предложения с завышенной или существенно более низкой стоимостью.

«Наша задача как платформы — не просто предоставить широкий выбор, но и помочь человеку разобраться в нем. Поэтому мы развиваем инструменты, которые дают покупателю дополнительные ориентиры на каждом этапе выбора», — добавил Андрей Тумкин.

По данным опроса Авито Авто, почти треть респондентов (28%) при выборе автомобиля с пробегом учитывают, насколько его цена соответствует рыночному уровню. При этом, объявления в рыночном диапазоне, получают на 7% больше звонков. Это показывает значимость понятного ценового ориентира для покупателей при выборе автомобиля.

Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель.

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