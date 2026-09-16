«43 года, предпочитает диверсифицировать». Эксперты составили портрет южного инвестора
Аналитики рассказали, во что инвестируют россияне и какие стратегии характерны для инвесторов из южных регионов России
Аналитики СберИнвестиций проанализировали портфели клиентов и выяснили, что быстрее всего в стране число новых инвесторов растет среди молодежи до 24 лет, а самая большая доля акций — у подростков. В топ-5 самых активных агломераций среди частных инвесторов всех возрастов вошли Краснодарский край и Ростовская область. Среднестатистическому южному инвестору сегодня 43 года, и он предпочитает диверсифицировать долгосрочные инвестиции в разных инструментах.
Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, интерес южан к инвестициям и формированию финансовой «подушки безопасности» постоянно растет: «При этом у каждого поколения свои предпочтения. Подросткам важно самим разобраться в устройстве фондового рынка, выбрать и купить акции. Но чем старше южный инвестор (в среднем, 43 года), тем выше его интерес к осторожной и долгосрочной диверсификации активов через выбор облигаций и инструментов коллективного инвестирования. После 50 лет их доля в портфеле уже превышает 40%».
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Согласно исследованию, 27% россиян-инвесторов — моложе 36 лет, еще столько же приходится на людей от 50 лет. С возрастом средний портфель инвесторов растет кратно:
- в 14–17 лет — 18 тысяч рублей,
- в 18–24 года — 104 тысячи рублей,
- в 25–35 лет — 177 тысяч рублей,
- в 36–50 лет — 753 тысячи рублей,
- после 51 года — 2,87 млн рублей.
При этом чем старше инвестор, тем он консервативнее. Доля акций в портфеле подростков составляет 75%, у молодых людей 18–20 лет — 44%, а у инвесторов 21–24 лет — только 26%. Молодые россияне-инвесторы выбирают ЗПИФ недвижимости, которые обращаются на бирже, — инвестирующие в складские комплексы «Современный 8» и «Современный 9». У инвесторов от 45 лет добавляются фонды «Современный Арендный бизнес 3», «Современная Коммерческая недвижимость», «СКН 3» и «Современная коллекция», в портфелях которых кроме складов есть центры обработки данных, торговые и бизнес-центры.
В топ-3 самых востребованных у всех поколений — консервативные инструменты с низким уровнем риска и привлекательным потенциальным доходом:
- ОПИФ «Первая — Накопительный», инвестирующий в инструменты денежного рынка и краткосрочные облигации,
- ОПИФ «Первая — Фонд Рублевые сбережения», инвестирующий в государственные и корпоративные долговые бумаги, а также инструменты денежного рынка,
- ОПИФ «Первая — Фонд облигаций с выплатой дохода», инвестирующий в государственные и корпоративные облигации и инструменты денежного рынка и выплачивающий доход раз в квартал.
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