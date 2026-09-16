«43 года, предпочитает диверсифицировать». Эксперты составили портрет южного инвестора

Аналитики СберИнвестиций проанализировали портфели клиентов и выяснили, что быстрее всего в стране число новых инвесторов растет среди молодежи до 24 лет, а самая большая доля акций — у подростков. В топ-5 самых активных агломераций среди частных инвесторов всех возрастов вошли Краснодарский край и Ростовская область. Среднестатистическому южному инвестору сегодня 43 года, и он предпочитает диверсифицировать долгосрочные инвестиции в разных инструментах.

Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, интерес южан к инвестициям и формированию финансовой «подушки безопасности» постоянно растет: «При этом у каждого поколения свои предпочтения. Подросткам важно самим разобраться в устройстве фондового рынка, выбрать и купить акции. Но чем старше южный инвестор (в среднем, 43 года), тем выше его интерес к осторожной и долгосрочной диверсификации активов через выбор облигаций и инструментов коллективного инвестирования. После 50 лет их доля в портфеле уже превышает 40%».