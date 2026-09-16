Дилеры на Авито Авто смогут эффективнее управлять продвижением с помощью нового ИИ-инструмента

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  • © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com
    © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com

На Автохабе появился «Автопилот продвижения», помогающий автоматически распределять рекламный бюджет между автомобилями

У дилеров, подключенных к системе Автохаб от Авито Авто, появился ИИ-инструмент, который упрощает работу со складом, — «Автопилот продвижения». Он помогает автоматически распределять рекламный бюджет между автомобилями, получать до 68% дополнительных целевых контактов и почти вдвое снизить стоимость лида. Инструмент подходит для компаний, которые работают с наличием на складе от 50 автомобилей и ежедневно принимают решения о продвижении десятков или сотен объявлений.

Для запуска «Автопилота продвижения» достаточно задать дневной бюджет на продвижение. После этого модель на базе ML-алгоритмов анализирует склад, оценивает каждый автомобиль и на основе этих данных выявляет наиболее перспективные для продвижения объявления. В приоритет попадают автомобили, по которым уже формируется спрос: дополнительное продвижение помогает привлечь больше заинтересованных покупателей.

ИИ-модель анализирует наличие автомобилей, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов в регионе. При оценке автомобиля система учитывает цену и ее соответствие рынку, марку, модель, поколение, модификацию, кузов, двигатель, коробку передач, привод и другие технические параметры, а также пробег, количество владельцев и ликвидность. Дополнительно анализируется текущий интерес покупателей: просмотры, добавления в избранное, звонки, сообщения и другие контакты.

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Также дилеры могут применить ИИ-продвижение для отдельных объявлений или групп автомобилей, сформированных по любым заданным критериям. Например, для продвижения можно выбрать объявления, которые размещены более 2 месяцев, или настроить стратегию только для премиальных автомобилей.

«Мы развиваем Автохаб как технологический инструмент для управления дилерским бизнесом. Задача «Автопилота» — эффективнее распределять бюджет на продвижение: определять приоритетные автомобили и подбирать для них оптимальную интенсивность показов», — отметил руководитель бизнес-направления «Автохаб» в Авито Авто Николай Дробушевич.

Автомобильным холдингам «Автопилот» поможет управлять продвижением нескольких дилерских центров: устанавливать отдельные бюджеты для площадок, включать или отключать автоматический сценарий для выбранных ДЦ и сравнивать результаты. Единая отчетность покажет эффективность продвижения и стоимость лида по холдингу и по каждому центру отдельно.

Одной из первых инструмент протестировала автомобильная компания «Прагматика»: в течение семи дней «Автопилот продвижения» работал на пяти локациях, и за этот период стоимость лида снизилась на 23%. Как рассказала руководитель отдела маркетинга направления «Автомобили с пробегом» Наталья Патрина, после успешного тестирования инструмент был масштабирован на весь склад: «При росте инвестиций на 30% число лидов с Авито увеличилось на 87%, стоимость лида снизилась на 22%, а продажи выросли на 11%. Положительную динамику мы увидели в разных локациях, что позволяет эффективнее управлять продвижением с учетом ситуации и особенностей площадок».

Как писали Юга.ру, страховщики предложили автомобилистам отдельные полисы от атак БПЛА.

Авито Автомобили Искусственный интеллект Технологии Торговля

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