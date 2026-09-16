Дилеры на Авито Авто смогут эффективнее управлять продвижением с помощью нового ИИ-инструмента

У дилеров, подключенных к системе Автохаб от Авито Авто, появился ИИ-инструмент, который упрощает работу со складом, — «Автопилот продвижения». Он помогает автоматически распределять рекламный бюджет между автомобилями, получать до 68% дополнительных целевых контактов и почти вдвое снизить стоимость лида. Инструмент подходит для компаний, которые работают с наличием на складе от 50 автомобилей и ежедневно принимают решения о продвижении десятков или сотен объявлений.

Для запуска «Автопилота продвижения» достаточно задать дневной бюджет на продвижение. После этого модель на базе ML-алгоритмов анализирует склад, оценивает каждый автомобиль и на основе этих данных выявляет наиболее перспективные для продвижения объявления. В приоритет попадают автомобили, по которым уже формируется спрос: дополнительное продвижение помогает привлечь больше заинтересованных покупателей.

ИИ-модель анализирует наличие автомобилей, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов в регионе. При оценке автомобиля система учитывает цену и ее соответствие рынку, марку, модель, поколение, модификацию, кузов, двигатель, коробку передач, привод и другие технические параметры, а также пробег, количество владельцев и ликвидность. Дополнительно анализируется текущий интерес покупателей: просмотры, добавления в избранное, звонки, сообщения и другие контакты.