МегаФон ускорил интернет на трассе М-4 «Дон». Теперь до 100 Мбит/с под Горячим Ключом

МегаФон провел модернизацию сети на кубанском отрезке федеральной трассы М-4 «Дон», сделав мобильный интернет быстрее и стабильнее для тех, кто в пути. Теперь на участке автомагистрали под Горячим Ключом скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с.

Это значит, что водители могут комфортнее пользоваться навигатором, а пассажиры — без задержек переписываться в мессенджерах и смотреть видео в режиме онлайн прямо во время поездки. Для этого инженеры оператора обновили телеком-объекты в районе Горячего Ключа.

Отдельное внимание уделили станице Пятигорской, расположенной рядом с М-4. Через нее ежедневно проезжает большой поток автомобилистов — как в сторону Краснодара, так и на побережье. Помимо транзитных путешественников, сюда приезжают туристы ради прогулок и отдыха на природе. Чтобы расширить зону покрытия и улучшить проникающую способность сигнала, специалисты дополнили частотный спектр в низкочастотном диапазоне.