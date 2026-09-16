МегаФон ускорил интернет на трассе М-4 «Дон». Теперь до 100 Мбит/с под Горячим Ключом
МегаФон прокачал сеть на кубанском участке М-4 для навигаторов, видео и мессенджеров
МегаФон провел модернизацию сети на кубанском отрезке федеральной трассы М-4 «Дон», сделав мобильный интернет быстрее и стабильнее для тех, кто в пути. Теперь на участке автомагистрали под Горячим Ключом скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с.
Это значит, что водители могут комфортнее пользоваться навигатором, а пассажиры — без задержек переписываться в мессенджерах и смотреть видео в режиме онлайн прямо во время поездки. Для этого инженеры оператора обновили телеком-объекты в районе Горячего Ключа.
Отдельное внимание уделили станице Пятигорской, расположенной рядом с М-4. Через нее ежедневно проезжает большой поток автомобилистов — как в сторону Краснодара, так и на побережье. Помимо транзитных путешественников, сюда приезжают туристы ради прогулок и отдыха на природе. Чтобы расширить зону покрытия и улучшить проникающую способность сигнала, специалисты дополнили частотный спектр в низкочастотном диапазоне.
Изменения затронули и станицу Имеретинскую. Здесь инженеры активировали высокие диапазоны, что позволило заметно поднять скорость интернета и пропускную способность сети. Теперь одновременно подключаться и быстро загружать данные может значительно больше устройств — без потери качества связи даже в часы пик.
«При развитии сети важно учитывать сценарии использования связи в каждой конкретной локации. В районе Горячего Ключа это и большой поток автомобилистов, и туристический спрос на связь в местах отдыха. Поэтому мы одновременно работаем над покрытием и емкостью сети — это позволяет обеспечивать стабильный мобильный интернет там, где он особенно востребован», — рассказал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
По данным аналитики МегаФона, каждый клиент, находясь в Горячем Ключе и его окрестностях, в среднем ежемесячно использует около 35 Гбайт трафика. Этого объема достаточно, чтобы скачать 25 фильмов в формате Full HD — и смотреть их как дома, так и в дороге.
Как писали Юга.ру, МегаФон включил 5G в Краснодаре. Покрытие охватило главный парк города и прилегающие магистрали.