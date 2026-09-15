Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров

Кредит банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших займов для пенсионеров в сентябре

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов от российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 августа 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении исследования эксперты учли: предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита;

процентные ставки и их диапазон;

срок кредитования;

максимальную сумму и полную стоимость кредита;

размер ежемесячных платежей;

условия опции для снижения ставки, включая платную;

возможность возврата процентов;

требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;

возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лидером рейтинга лучших кредитов наличными.