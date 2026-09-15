Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jfCT
Кредит банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших займов для пенсионеров в сентябре
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов от российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 августа 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.
Читайте также:
При составлении исследования эксперты учли:
- предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита;
- процентные ставки и их диапазон;
- срок кредитования;
- максимальную сумму и полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- условия опции для снижения ставки, включая платную;
- возможность возврата процентов;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лидером рейтинга лучших кредитов наличными.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
Вчера, 15:37«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
Кандидат от «Яблока» на Кубани Ахмед Бесленей — о коррупции, «мире любой ценой», выборах в три дня и защите Конституции
Сегодня, 09:15Театр одного Кордобы
Почему позорная симуляция форварда «Краснодара» опаснее осечки с «Акроном»