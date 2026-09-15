Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Кредит банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших займов для пенсионеров в сентябре

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов от российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 августа 2026 года и выбрали наиболее выгодные предложения.

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При составлении исследования эксперты учли:

  • предельный возраст заемщика на момент закрытия кредита;
  • процентные ставки и их диапазон;
  • срок кредитования;
  • максимальную сумму и полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • условия опции для снижения ставки, включая платную;
  • возможность возврата процентов;
  • требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лидером рейтинга лучших кредитов наличными.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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