Горнолыжный сезон на «Роза Хутор» откроется 18 декабря. Курорт сохранил прошлогодние цены и расширил раннее бронирование

Курорт «Роза Хутор» объявил дату старта зимнего сезона — он начнется 18 декабря. При этом цены на ски-пассы и основные услуги остались такими же, как в прошлом году. Наибольшую выгоду гостям сулит акция раннего бронирования, которая будет действовать вплоть до 30 ноября.

Самым выгодным месяцем стал сентябрь: в этот период на сезонный и годовой ски-пассы предоставляется скидка до 20%. Кроме того, те, кто оформит сезонный ски-пасс «Роза Хутор», смогут бесплатно кататься по пять дней на каждом из курортов, входящих в Евразийский Альянс Горных Курортов, — речь об «Амирсое» в Узбекистане, «Ой-Карагае» и «Шымбулаке» в Казахстане, а также о «Шахдаге» в Азербайджане.

Новшеством этого года на пресейле стали многодневные ски-пассы с открытыми датами. Благодаря им отдых можно планировать более гибко, не привязываясь к транспортной логистике. Приобрести такие ски-пассы с выгодой до 30% можно до конца сентября.

Еще одна новинка пресейла — сезонные ски-пассы для взрослых и детей с опцией «Фаст-трек». Она дает право приоритетного прохода на подъемники на протяжении всего сезона. При этом до половины стоимости ски-пасса разрешено оплатить баллами, накопленными по программе лояльности «Роза Бонус».