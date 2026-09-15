Горнолыжный сезон на «Роза Хутор» откроется 18 декабря. Курорт сохранил прошлогодние цены и расширил раннее бронирование
«Роза Хутор» открывает зимний сезон без повышения цен. Что предлагает раннее бронирование?
Курорт «Роза Хутор» объявил дату старта зимнего сезона — он начнется 18 декабря. При этом цены на ски-пассы и основные услуги остались такими же, как в прошлом году. Наибольшую выгоду гостям сулит акция раннего бронирования, которая будет действовать вплоть до 30 ноября.
Самым выгодным месяцем стал сентябрь: в этот период на сезонный и годовой ски-пассы предоставляется скидка до 20%. Кроме того, те, кто оформит сезонный ски-пасс «Роза Хутор», смогут бесплатно кататься по пять дней на каждом из курортов, входящих в Евразийский Альянс Горных Курортов, — речь об «Амирсое» в Узбекистане, «Ой-Карагае» и «Шымбулаке» в Казахстане, а также о «Шахдаге» в Азербайджане.
Новшеством этого года на пресейле стали многодневные ски-пассы с открытыми датами. Благодаря им отдых можно планировать более гибко, не привязываясь к транспортной логистике. Приобрести такие ски-пассы с выгодой до 30% можно до конца сентября.
Еще одна новинка пресейла — сезонные ски-пассы для взрослых и детей с опцией «Фаст-трек». Она дает право приоритетного прохода на подъемники на протяжении всего сезона. При этом до половины стоимости ски-пасса разрешено оплатить баллами, накопленными по программе лояльности «Роза Бонус».
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Что касается детского ски-пасса «Горный кристалл», то по акции раннего бронирования его цена составит 15 тыс. рублей. Такой ски-пасс позволяет пять дней кататься на «Роза Хутор» и еще десять дней — на любом из семи горных курортов страны, расположенных от Мурманской области до Красноярска. Отели при этом можно забронировать со скидкой до 30%.
Дополнительную выгоду обещает программа «Роза Бонус»: при покупке ски-пассов или оплате проживания на карту гостя возвращается баллами до 20% от стоимости, причём один балл приравнен к одному рублю. Этими баллами разрешено покрывать до 30% расходов на прокат, занятия в горнолыжной школе или детском клубе курорта. Если же гость покупает полный набор услуг, то списание бонусов по каждой позиции становится больше на 10%. Баллы принимают и в ресторанах, и в кафе, и на ледовом катке, и в Музее археологии, и в парке альпак «Пача Мама», и в клинике Rosa Springs, и в СПА-центрах, и на родельбане, и в сувенирных магазинах.
«Сохранение цен на ски-пассы и основные услуги курорта на уровне прошлого года — осознанное решение «Роза Хутор». Задача нашего курорта — дать гостям больше возможностей планировать зимний сезон заранее и сделать катание доступнее», — отметила директор департамента продаж курорта «Роза Хутор» Юлия Кесова.
К открытию зимнего сезона подготовят трассы всех уровней сложности, сноупарк и учебные склоны, однако работать они будут в зависимости от погодных условий. Помимо этого, на курорте действуют горнолыжная школа, где могут учиться лыжники и сноубордисты любого возраста и уровня, восемь пунктов проката, детские кемпы и программа «Рассвет на трассе». Для отдыха после катания доступны родельбан, тюбинг, каток, парк альпак «Пача Мама» и другие развлечения.
Что касается летнего сезона, то на «Роза Хутор» он завершится в начале ноября.
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