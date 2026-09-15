Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 181, 271 и 367 дней

Доходность на сроке 181 день теперь составляет 12,6–13,65% годовых, на сроке 271 день — 12,8–13,85% годовых, на сроке 367 дней — 12,7–14% годовых в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  

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Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,7% до 14% годовых. Минимальная сумма для открытия онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга автокредитных банков.

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