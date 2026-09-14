Стилисты собрали модную ретро-коллекцию из вещей на Авито и показали ее на Международном фестивале молодежи

В рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, прошел модный показ «Код народа». Шоу объединило дизайнеров из разных регионов России в стремлении показать, как национальные костюмы, традиционные орнаменты и ретромотивы могут звучать в современной моде.

Шоу открыл ретро-показ Авито, для которого стилисты собрали образы моделей из одежды и аксессуаров, продающихся на платформе. Критерием отбора стала уникальность вещей и соответствие современным модным тенденциям. Источником вдохновения стала мода 1957 и 1985 годов, когда в Москве проводили знаковые фестивали молодежи и студентов, внесшие заметный вклад в культуру и моду страны. Погрузиться в эпохи помогала музыка тех лет в современной обработке, а визуальным сопровождением стала уникальная фестивальная подборка из архивов ТАСС.