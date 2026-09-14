Стилисты собрали модную ретро-коллекцию из вещей на Авито и показали ее на Международном фестивале молодежи
Источником вдохновения стала мода 1957 и 1985 годов, когда в Москве проводили знаковые молодежные фестивали
В рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, прошел модный показ «Код народа». Шоу объединило дизайнеров из разных регионов России в стремлении показать, как национальные костюмы, традиционные орнаменты и ретромотивы могут звучать в современной моде.
Шоу открыл ретро-показ Авито, для которого стилисты собрали образы моделей из одежды и аксессуаров, продающихся на платформе. Критерием отбора стала уникальность вещей и соответствие современным модным тенденциям. Источником вдохновения стала мода 1957 и 1985 годов, когда в Москве проводили знаковые фестивали молодежи и студентов, внесшие заметный вклад в культуру и моду страны. Погрузиться в эпохи помогала музыка тех лет в современной обработке, а визуальным сопровождением стала уникальная фестивальная подборка из архивов ТАСС.
По словам директора бизнес-направления Lifestyle Авито Алексея Гевлича, любовь россиян к вещам с историей подтверждают данные платформы: «Почти 60% россиян покупают вещи на ресейле, причем самые активные покупатели — это молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (37% от всех покупателей). Ресейл стал не только трендом, но и устойчивой моделью потребления среди молодежи в России и мире, объединив осознанное потребление и азарт охоты за ресейл-сокровищами».
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Алексей Гевлич также добавил, что интерес к советским вещам заметно вырос за последние несколько лет: «Этим летом продажи женской одежды советской эпохи выросли в 2,8 раза по сравнению с прошлым, мужской — в 2,4 раза, а советских игрушек — почти в 3,5 раза. Наиболее заметную динамику показали знакомые многим с детства куклы».
В этом году в Международном фестивале молодежи участвуют порядка 10 тысяч молодых лидеров из России и других стран. В программе фестиваля — более 300 экскурсий, масштабная выставочная экспозиция, выступления более 2 тыс. артистов, лекции 150 спикеров.
Как писали Юга.ру, Ксения Собчак собрала на Авито образы для турецкого актера Бурака Озчивита.