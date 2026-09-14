Музыка, живопись, робототехника, киберспорт: школьники Краснодара чаще других выбирают творческие и технические секции
Исследование показало, что краснодарские школьники выбирают творческие и технические направления чаще, чем в среднем по стране
Аналитики СберСтрахования провели исследование* среди родителей российских школьников и выяснили, какие дополнительные занятия посещают их дети. Так, в Краснодаре творческие направления выбирают чаще, чем в среднем по стране: занятия музыкой посещают 20% школьников (13% в РФ), рисование, живопись и лепку — 20% (15% в РФ). Высок в столице Кубани и интерес к техническим кружкам: программирование, робототехнику и киберспорт выбирают 14% детей (9% в РФ).
«Южная молодежь очень талантливая и целеустремленная. Это подтверждает и свежее исследование спроса на допобразование в стране. Самый востребованный у краснодарских школьников спорт (67%). Однако в Краснодаре заметно чаще, чем в среднем по стране, выбирают музыку, рисование и технические кружки. Каждый четвертый юный житель столицы Кубани посещает танцевальные секции, каждый восьмой занимается иностранными языками, каждый десятый ходит в театральные студии. Шахматы и логические игры выбрали 7%, и это самый высокий показатель среди всех городов исследования — в среднем по стране их выбирают лишь 3% семей», — рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
В целом по России кружки, секции и студии посещают 70% детей: 53% занимаются в одном направлении, еще 16% совмещают два и более. Записать ребенка на занятия в сентябре хотят 11% семей.
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Аналитики отмечают различия в предпочтениях школьников в зависимости от региона:
- спорт — в Ярославле (98%), Нижнем Новгороде (96%) и Пензе (90%),
- иностранные языки — в Хабаровске (31%) и Красноярске (26%),
- программирование и робототехника — в Новокузнецке (16%) и Нижнем Новгороде (15%),
- рисование, живопись и лепка — в Рязани (30%), Перми (24%) и Оренбурге (22%),
- музыка — в Перми (33%), Оренбурге (22%), Уфе и Краснодаре (по 20%).
Родители и дети выбирают дополнительное образование для общего и культурного развития (68%), а также для укрепления здоровья и физического развития (16%). Удобство места проведения и расписания занятий играет роль для 8% семей, еще 7% отметили пользу для учебы в будущем от посещения кружков и секций. При этом, свыше 40% респондентов рассказали, что их дети занимаются бесплатно — в муниципальных и школьных секциях.
* Исследование проводилось в августе 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал незаконной третью смену в краснодарских школах № 62 и № 66.