Музыка, живопись, робототехника, киберспорт: школьники Краснодара чаще других выбирают творческие и технические секции

Исследование показало, что краснодарские школьники выбирают творческие и технические направления чаще, чем в среднем по стране

Аналитики СберСтрахования провели исследование* среди родителей российских школьников и выяснили, какие дополнительные занятия посещают их дети. Так, в Краснодаре творческие направления выбирают чаще, чем в среднем по стране: занятия музыкой посещают 20% школьников (13% в РФ), рисование, живопись и лепку — 20% (15% в РФ). Высок в столице Кубани и интерес к техническим кружкам: программирование, робототехнику и киберспорт выбирают 14% детей (9% в РФ).

«Южная молодежь очень талантливая и целеустремленная. Это подтверждает и свежее исследование спроса на допобразование в стране. Самый востребованный у краснодарских школьников спорт (67%). Однако в Краснодаре заметно чаще, чем в среднем по стране, выбирают музыку, рисование и технические кружки. Каждый четвертый юный житель столицы Кубани посещает танцевальные секции, каждый восьмой занимается иностранными языками, каждый десятый ходит в театральные студии. Шахматы и логические игры выбрали 7%, и это самый высокий показатель среди всех городов исследования — в среднем по стране их выбирают лишь 3% семей», — рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В целом по России кружки, секции и студии посещают 70% детей: 53% занимаются в одном направлении, еще 16% совмещают два и более. Записать ребенка на занятия в сентябре хотят 11% семей.