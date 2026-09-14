Уралсиб стал лидером рейтинга лучших кредитов наличными
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Банк Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших кредитов наличными в сентябре
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 августа 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.
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При составлении исследования аналитики учли:
- ставки и их диапазон;
- максимальную сумму и срок кредитования;
- полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;
- возврат процентов;
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 24%.
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