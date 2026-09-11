Авито Услуги выяснили, как россияне выбирают специалистов для решения деловых задач
Чаще всего онлайн-заказчики ищут юристов, бухгалтеров, налоговых консультантов и ИТ-специалистов
Как выяснили аналитики Авито Услуги, больше половины респондентов (56%) хотя бы раз искали специалиста для решения деловых задач через интернет. Для 75% онлайн-заказчиков наличие инструментов безопасности важно при выборе специалиста. При этом 48% говорят, что безопасность сильно или критически влияет на финальное решение.
Деловых специалистов чаще ищут для личных задач — такой ответ дали 67% респондентов, которые обращались за подобными услугами через интернет. Еще 16% искали исполнителей для своего работодателя, а 8% делали это как владельцы бизнеса или ИП.
Самое востребованное направление — юридические услуги. Их искала половина онлайн-заказчиков. Бухгалтерские и налоговые услуги выбирали 24%, ИТ-услуги — 21%. Столько же пользователей обращались к специалистам по маркетингу, рекламе, SMM и дизайну.
Безопасность и репутация помогают с выбором — они влияют на финальное решение у 48% онлайн-заказчиков. В том числе 32% скорее откажутся от услуги, если не увидят понятных способов защитить себя. Еще 16% не готовы делать заказ онлайн без гарантий безопасности.
Договоренностей «на честном слове» чаще всего оказывается недостаточно при первом заказе у нового исполнителя. Такой ответ дали 32% респондентов. Еще для 30% поводом зафиксировать условия становится предоплата.
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Пользователям важно заранее понимать, как пройдет оплата и что произойдет, если услуга не будет оказана. Для 44% главное условие безопасного заказа состоит в том, чтобы исполнитель получил деньги после приёмки результата. Еще 37% считают важной возможность вернуть аванс.
Оплату только после выполнения работы выбирают 44% респондентов. Возможность подключить инструмент «Защита сделки», где договоренности фиксируются заранее, а оплата сохраняется до подтверждения выполнения заказа, отметили 36%. Столько же обращают внимание на готовность специалиста заключить официальный договор и рекомендации проверенных людей.
Молодые заказчики чаще изучают отзывы, рейтинг и примеры работ. Подробные отзывы и рейтинг важны для 30% респондентов 18–24 лет и 18% опрошенных 55–64 лет. На развернутое портфолио обращают внимание 27% и 12% соответственно.
Для заказчиков старшего возраста заметнее роль оплаты и личных рекомендаций. Получение услуги до оплаты важно для 61% респондентов 55–64 лет и 36% опрошенных 18–24 лет. На рекомендации проверенных людей ориентируются 40% и 32% соответственно.
«Когда человек ищет специалиста для деловых задач, он доверяет ему часть своего бизнеса или личного пространства. Поэтому для 75% заказчиков инструменты безопасности становятся не просто опцией, а обязательным условием. Мы видим, что людям важно иметь уверенность в результате, и такие инструменты, как рейтинг пользователя, отзывы, а также отдельный сервис «Защита сделки», могут помочь решить эту задачу и заказчику, и исполнителю», — отметил руководитель категории «Деловые услуги» на Авито Услугах Илья Зарембо.
Как писали Юга.ру, при поиске строителей, ремонтников и садовников Авито начал показывать проверенных рекомендованных мастеров.