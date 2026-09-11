Авито Услуги выяснили, как россияне выбирают специалистов для решения деловых задач

Как выяснили аналитики Авито Услуги, больше половины респондентов (56%) хотя бы раз искали специалиста для решения деловых задач через интернет. Для 75% онлайн-заказчиков наличие инструментов безопасности важно при выборе специалиста. При этом 48% говорят, что безопасность сильно или критически влияет на финальное решение.

Деловых специалистов чаще ищут для личных задач — такой ответ дали 67% респондентов, которые обращались за подобными услугами через интернет. Еще 16% искали исполнителей для своего работодателя, а 8% делали это как владельцы бизнеса или ИП.

Самое востребованное направление — юридические услуги. Их искала половина онлайн-заказчиков. Бухгалтерские и налоговые услуги выбирали 24%, ИТ-услуги — 21%. Столько же пользователей обращались к специалистам по маркетингу, рекламе, SMM и дизайну.

Безопасность и репутация помогают с выбором — они влияют на финальное решение у 48% онлайн-заказчиков. В том числе 32% скорее откажутся от услуги, если не увидят понятных способов защитить себя. Еще 16% не готовы делать заказ онлайн без гарантий безопасности.

Договоренностей «на честном слове» чаще всего оказывается недостаточно при первом заказе у нового исполнителя. Такой ответ дали 32% респондентов. Еще для 30% поводом зафиксировать условия становится предоплата.