Сеть 5G от МТС появилась в Краснодаре, Новороссийске и Анапе

МТС в Краснодарском крае предоставила доступ к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц. Жители Кубани уже могут протестировать новый стандарт связи в наиболее популярных местах Краснодара, Новороссийска и Анапы — в каждом из городов доступны по 10 локаций с 5G-сигналом .

Сегодня, 11 сентября, операторы «большой четверки» запустили в 16 крупных городах России сети 5G. Решение о выделении частот 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла 31 августа.

«Сегодня мы стали участниками исторического события, открывшего новую страницу в технологическом развитии не только телекома, но и многих сторон нашей жизни. Теперь миллионы людей благодаря высоким скоростям интернета получат возможность пользоваться качественно новыми цифровыми сервисами, а бизнес и организации — передовыми индустриальными решениями, основанными на преимуществах технологии 5G: скорости, быстродействии, емкости и энергоэффективности», — заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Также Инесса Галактионова добавила, что компания шла к этому 10 лет — испытывала и внедряла технологии 5G, запускала многочисленные тестовые зоны и организовала производство отечественных базовых станций 5G: «С 2022 года мы вложили только в подготовку инфраструктуры к новому стандарту более 50 млрд рублей. В этом году наши общие инвестиции в развитие сетей и технологий выросли в 1,5 раза до 47 млрд рублей, а в следующем году увеличатся до 57 млрд рублей».

Всего сети пятого поколения со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/c МТС запустила в диапазоне 4,9 ГГц на базе 46 бывших тестовых зон в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Еще в 16 городах 5G сеть заработала в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE.