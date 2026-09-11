«Линия сборки». В России запустили документальный сериал о том, как создается отечественная спецтехника
Зрители увидят полный цикл создания спецтехники — от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях
Авито Спецтехника и Минпромторг России запустили документальный сериал «Линия сборки» о современном российском машиностроении. В 10 эпизодах длительностью до 30 минут зрители могут понаблюдать за полным циклом создания спецтехники, а также познакомиться со специалистами, благодаря которым появляются эти машины. Сериал доступен на платформах Дзен, VK и Иви. Первые две серии вышли 10 сентября, новые будут публиковаться раз в неделю.
В каждом выпуске ведущие отправляются на предприятие и вместе со специалистами проходят весь путь создания конкретной машины: от разработки и производства до испытаний и демонстрации техники в работе. Сложные технические процессы объясняются простым языком — через разговоры с сотрудниками предприятий, съемки производства и наглядные визуальные пояснения. Отдельная часть каждого выпуска посвящена выбору спецтехники: ведущие разбирают ключевые характеристики машин и рассказывают, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе техники.
Съемки сериала проходили на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Среди участников проекта — «ДСТ-УРАЛ», «Сеспель», «Пегас-Агро», ООО «Роботех», «Пневмостроймашина», ГК Ростсельмаш, ГАЗ и «Меркатор Калуга».
«Наша задача — транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, и прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути. «Линия сборки» расскажет о передовых отечественных разработках в части самоходной техники. Этот сегмент в России традиционно сильный — мы можем обеспечивать российской техникой аграриев, дорожно-строительный комплекс, коммунальное хозяйство», — отметил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Рынок спецтехники, традиционно считающийся одним из наиболее консервативных, активно переходит в онлайн. Уже более 65% покупателей ищут технику через интернет, а каждая третья сделка совершается онлайн. Порядка 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Еще пять лет назад этот показатель составлял 2–3%. Динамика показывает, что все больше клиентов начинают выбор техники в интернете и используют цифровые сервисы на разных этапах принятия решения.
«Авито находится непосредственно в точке встречи производителей, продавцов и покупателей. Мы видим, какие машины ищет бизнес, какие предложения появляются на рынке и как меняется спрос. Такие данные помогают производителям лучше понимать, какая техника наиболее востребована здесь и сейчас», — добавил старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
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