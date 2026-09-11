«Линия сборки». В России запустили документальный сериал о том, как создается отечественная спецтехника

Зрители увидят полный цикл создания спецтехники — от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях

Авито Спецтехника и Минпромторг России запустили документальный сериал «Линия сборки» о современном российском машиностроении. В 10 эпизодах длительностью до 30 минут зрители могут понаблюдать за полным циклом создания спецтехники, а также познакомиться со специалистами, благодаря которым появляются эти машины. Сериал доступен на платформах Дзен, VK и Иви. Первые две серии вышли 10 сентября, новые будут публиковаться раз в неделю.

В каждом выпуске ведущие отправляются на предприятие и вместе со специалистами проходят весь путь создания конкретной машины: от разработки и производства до испытаний и демонстрации техники в работе. Сложные технические процессы объясняются простым языком — через разговоры с сотрудниками предприятий, съемки производства и наглядные визуальные пояснения. Отдельная часть каждого выпуска посвящена выбору спецтехники: ведущие разбирают ключевые характеристики машин и рассказывают, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе техники.

Съемки сериала проходили на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Среди участников проекта — «ДСТ-УРАЛ», «Сеспель», «Пегас-Агро», ООО «Роботех», «Пневмостроймашина», ГК Ростсельмаш, ГАЗ и «Меркатор Калуга».