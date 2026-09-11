МегаФон включил 5G в Краснодаре: покрытие охватило главный парк города и прилегающие магистрали

В Краснодаре покрытие 5G охватывает основные достопримечательности и точки притяжения парка: стадион, амфитеатр, Японский сад, Парк Облаков, «Каньон», кроличью нору, подземный сад, гейзер, арт-объекты и спортивные площадки. Кроме того, сеть обновлена на прилегающих территориях и на участках дорог по улицам Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Школьной, имени Жлобы, Героев-Разведчиков, имени 40-летия Победы, Героя Сарабаева, Героя Владислава Посадского и ряду других.

МегаФон объявил о запуске сети пятого поколения в Краснодаре. Краевая столица вошла в список первых российских городов, где оператор включил 5G. На стартовом этапе покрытие организовано в главном парке «Краснодар» — одном из самых востребованных мест отдыха как у местных жителей, так и у гостей города. В зону действия новой сети также попали расположенные рядом жилые кварталы и автомобильные трассы.

Базой для масштабного развертывания послужила уже действующая LTE-инфраструктура МегаФона. За счет технологической нейтральности оператор смог запустить 5G на существующих частотах, проведя модернизацию базовых станций.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов, поддерживающих 5G. Для тех устройств, которые не работают с новым стандартом, МегаФон предусмотрел опцию «5G режим». Специальные настройки сети позволяют увеличить скорость интернета до показателей, сопоставимых с 5G, даже за пределами зон покрытия и на любом смартфоне.

«Необходимость внедрения 5G на Кубани продиктована реальными запросами нашего времени. Спрос на высокоскоростной интернет постоянно растет и наша задача — сделать так, чтобы цифровая инфраструктура не просто отвечала текущим потребностям, но и имела запас прочности для развития: бизнесу переход на новый стандарт поможет запустить инновационные сервисы, городу — масштабировать «умные» решения, а жителям — пользоваться качественной связью, даже в часы пиковых нагрузок», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Связь нового поколения уже доступна абонентам в центральных локациях крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в таких региональных и промышленных центрах, как Великий Новгород и Тверь.

«Сегодня инженеры МегаФона совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G — это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждем еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

С начала года интерес к самому большому частному парку страны заметно вырос: летом его посетили на 63% больше россиян, чем в новогодние праздники. Интернет-трафик за тот же период увеличился на 20%. Чаще всего сюда приезжают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, Башкирии и Татарстана. Такие выводы специалисты МегаФона сделали на основе анализа обезличенных данных о мобильной активности абонентов.